Productores preocupados por la pérdida de cosecha tras la tormenta

sábado 21 de octubre de 2023 | 6:04hs.

Durante la semana se registraron abundantes precipitaciones a lo largo y ancho de toda la provincia, con días en los que hubo incluso tormentas fuertes, sobre todo el lunes pasado, y eso generó varias dificultades, como ser calles anegadas, voladuras de techo, evacuación de familias, entre otras cosas. En el sector productivo, perdieron plantaciones y se lamentan la situación.



En este caso, dos productores que viajan cada martes y viernes para vender en la feria franca que se realiza en la galería de la Municipalidad de Jardín América charlaron con El Territorio y contaron la triste realidad que les tocó vivir en sus chacras, pero aún así se mostraron optimistas para salir adelante. Uno de ellos es Damián Abegg, residente de Ruiz de Montoya, precisó que fue la tormenta del lunes por la noche perjudicó las plantaciones de sandía y mandioca.



“Se plantó en mayo y junio, son plantaciones grandes, no se puede volver a plantar y ahora queda saber si salgo se puede sacar antes de navidad, tal vez no sea la misma calidad y cantidad como debe ser”, expresó.



Por otra parte, Luis Lucasieviz, colono de Gobernador Roca, detalló que las inclemencias climáticas afectaron su chacra. “Todo lo que sea invernadero bajo techo, aparte volaron las carpas y estructuras por lo que la producción que había debajo se perdió en su totalidad”, se lamentó.



Dijo además que lo único que podrá recuperar es cebollita de verdeo o algo de perejil que tenía plantado en otro sector. Pero, acelga, espinaca, lechuga, pepino, zapallito nada pudo rescatar.



“No pensaba en tener más adelante, era el momento de cosechar, ahora hay que volver a producir de vuelta”, acotó.



A esto añadió que, por ejemplo el pepino tendría en 45 a 55 días, la cebollita de verdeo 40 a 45 días y el perejil antes de 3 meses no se puede sacar con calidad.



Asimismo hizo un paralelismo entre la sequía y las abundantes precipitaciones, donde Lucasieviz dijo que las dos cosas es lo mismo.



“Si yo tengo abundancia de agua en el tanque y un invernadero, la sequía no afecta, pero si en plantaciones que están al aire libre. En tanto, lo que está cubierto como en este caso llegó una tormenta muy fuerte, tumbó y perdí todo y hay que empezar de cero”. Por último, dijo que va a volver a plantar, quiere volver a producir, hay que seguir adelante a pesar de las adversidades.

Panambí: casas inundadas, campings destruidos y la frontera inhabilitada El Soberbio: evacuados empezaron a regresar a sus hogares