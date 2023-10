“Es un gusto volver a Misiones, es una tierra especial”

sábado 21 de octubre de 2023 | 6:05hs.

Edgardo Giordani es profesor asociado en el Departamento de Ciencias Agrícolas, Forestales y Ambientales de la Universidad de Florencia en Italia, pero sus primeros quince años vivió en San Pedro, Misiones. En la edición 2023 de los premios Raíces, resultó ganador en el área de Ciencias Agrarias, Ingeniería y de Materiales.



En diálogo con El Territorio, el científico contó que nació en 1958 en Buenos Aires, pero al mes ya estaba con sus padres en un obraje de la localidad sampedrina. Creció rodeado de vegetación pero cuando cumplió 15, su familia italiana decidió regresar a su país de origen.



“Un par de veces volví como turista y finalmente pude encontrar un docente, Diego Chifarelli, de la Universidad Nacional de Misiones (Unam) en la sede de la Facultad de Ciencias Forestales en Eldorado. Nos hablamos a distancia, yo estaba en Italia y en Misiones y quedamos en colaborarnos entre las dos universidades. Tenemos un curso de agricultura tropical y subtropical en la Universidad de Florencia y de ahí el interés en mandar a algunos de mis estudiantes a hacer pasantías”, detalló acerca de la conexión que mantiene con la tierra colorada.



Asimismo, explicó que entre el trabajo científico, técnico, de productividad y sostenibilidad ambiental entre ambas instituciones, pudo dictar un curso en Eldorado. Se trató sobre impacto ambiental con un enfoque hacia la producción de yerba mate. En su estadía, justo comenzó el aislamiento por la pandemia del Covid-19 y casi no pudo salir. Para el 2021, el dictado fue online porque Giordani ya estaba en Italia.



“Abordamos todo lo relacionado a viverismo, impacto ambiental, utilizando siempre la cadena de producción de yerba mate. Justo ahora que me vine a recibir el premio a Buenos Aires, Chifarelli está en Italia como profesor visitante. Desde el punto de vista propiamente científico, estamos estudiando el impacto ambiental de la producción de yerba mate y también me está ayudando a dictar un curso para los estudiantes de agricultura tropical”, sostuvo el investigador.



De la misma forma, comentó que desde la institución italiana sus colegas están comenzando a colaborar con el docente misionero en la temática del ciclo del carbono y el impacto ambiental. A su vez, comenzaron a estudiar en conjunto con docentes de la Unam al guayabo de la selva misionera, desde el punto de vista genético y de variabilidad.



“Misiones es una tierra especial y única, siempre es un gusto volver. Concentra lo más antiguo, lo indígena, con la naturaleza, con los colonos de varias nacionalidades y esto es muy interesante también desde el punto de vista cultural y productivo”, expresó Giordano.



Premios Raíces

La Red de Argentinos/as Investigadores/as, Científicos/as y Tecnólogos/as en el Exterior (Raíces) nace en 2003 como política de recursos humanos en ciencia, tecnología e innovación para dar respuesta a una problemática de pérdida de talentos por años en la Argentina.



El propósito de Raíces es fortalecer las capacidades científicas y tecnológicas del país por medio del desarrollo de políticas de vinculación con investigadores argentinos residentes en el exterior y la promoción de la permanencia de investigadores en el país y el retorno de aquellos interesados en desarrollar sus actividades en la Argentina.



“Mi contacto con Raíces nace a través de la Red de Científicos Argentinos en Italia donde vivo desde hace 50 años. Me contactó una persona que había conocido muchos años antes y me comentó acerca de estos premios. El coordinador general Daniel Napoli me impulsó a participar, me inscribí y así fue que me designaron ganador”, indicó el investigador Giordani.



Actualmente es profesor asociado en el Departamento de Ciencias Agrícolas, Forestales y Ambientales de la Universidad de Florencia Italia, donde se doctoró en Incremento de la productividad en especies vegetales y completó el curso de Agricultura Tropical y Subtropical, con una tesis realizada en la Estación Experimental Agropecuaria de Inta en Concordia, Entre Ríos. Su investigación en el campo de la fruticultura se ha enfocado en los recursos genéticos de frutales nativos, el mejoramiento genético, la caracterización morfológica, genética y bioquímica de frutos.



A su vez, Giordani ha dirigido proyectos internacionales de investigación y cooperación, y participado en numerosas mesas de evaluación. Es autor de más de 200 publicaciones y miembro del comité editorial del Journal of Agriculture and Environment for International Development y de Advances in Horticultural Science. Además, promovió actividades de investigación y educación con instituciones argentinas como en la Unam.