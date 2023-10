Territorio fun

sábado 21 de octubre de 2023 | 1:00hs.

Las más pedidas

La Morocha - Luck Ra; BM Baby hello - Rauw Alejandro; Bizarrap El amor de mi vida - María Becerra; Los Ángeles Azules No se ve - Emilia; Ludmilla; Zecca Dance the night - Dua Lipa Vagabundo - Manuel Turizo; Yatra; Beéle Salgo a bailar- Emilia; FMK Me enteré - Tiago PZK; Tini Stoessel Rauw Alejandro: Bzrp Music Sessions, Vol. 56 - Bizarrap; Rauw Alejandro Vampire - Olivia Rodrigo

Lucas Sánchez y Melody Diez.

Sulma y Gladys.

Familia Perrone Bondaruck.

Dorita Correa, Teresa Lagier, Teresa Contti celebrando su cumpleaños, Nilda González de España, Mercedes Oviedo, María Inés Rebollo y Norma Cuelho.

La cara de enojo de un bebé por los ronquidos de su papá viralizó la risa en Tik Tok

Dentro de las redes sociales hay muchos videos tiernos y divertidos que tienen a los bebés como protagonistas. En esta oportunidad, el clip de un pequeño se viralizó en Tik Tok por la peculiar reacción que tuvo al no lograr conciliar el sueño a causa de los fuertes ronquidos de su padre.



Quien compartió el video fue su madre, que al llegar a la habitación se encontró con el insólito momento que decidió registrar: “Llegué a casa después del trabajo y me encontré con mi pobre bebé despierto debido a los molestos ronquidos de mi esposo”, escribió junto al video que resultó trend en los últimos días.



En las imágenes se puede ver al niño en la cuna y con el ceño fruncido dando a entender que estaba molesto por no poder descansar y su mamá al verlo comenzó a reír.

Cuenta regresiva para la llegada del Súper Mario RPG, con nuevas aventuras

Cada vez está más cerca la llegada del nuevo videojuego de la saga de Súper Mario, que tiene fecha de lanzamiento para el próximo 17 de noviembre. El estreno de Súper Mario RPG se anunció en junio pasado en el evento Nintendo Direct, que es una presentación virtual de proyectos de la compañía y genera mucha expectativa entre los usuarios.Lo cierto es que la preventa ya se largó en la página oficial de Nintendo Argentina, donde el título en formato virtual tiene un costo de poco más de 11 mil pesos. En esta nueva aventura, el plomero más famoso de las consolas une fuerzas con Bowser y Peach para reparar la Vía Estelar, un camino que cumple deseos. Se trata de un juego de rol con renovados escenarios y algunos tramos de música inédita, más las clásicas melodías.