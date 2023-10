Registran hasta un 40% de sepulturas en morosidad

sábado 21 de octubre de 2023 | 6:04hs.

Los responsables de hasta un 40% de las sepulturas del cementerio La Piedad están en estado de morosidad y el número restante lleva al día el pago de la tasa anual correspondiente, detallaron desde la administración del camposanto posadeño. A los morosos se les notifica de la deuda, se espera un tiempo prudencial y si no acuden, el cuerpo se exhuma y lo colocan en un osario.



En este sentido, el director de Entes Descentralizados de la Municipalidad de Posadas, Sebastián Fiege, dialogó con el programa Acá te lo contamos por Radioactiva y explicó el monto de las cuotas. “Nosotros desde la administración del Cementerio La Piedad, lo que buscamos es tratar de notificar a los contribuyentes para que se acerquen a pagar la tasa del cementerio. Estamos manejando algunas estadísticas dentro de esas notificaciones que realizamos y aproximadamente un 60% se acerca a la administración para regularizar su situación y el otro 40% no lo hace”.



Asimismo, comentó que buscan la forma de hacerle llegar la notificación a la casa del contribuyente para que trate de acercarse. “Sabemos que ese canon que se abona permite que el cementerio esté en las mejores condiciones posibles y aproximadamente existe entre un 40% de morosidad y los valores que deben abonar son: de una sepultura el costo es de 1.708 pesos por año, un nicho grande estaría alrededor de los 1.730 y el mismo valor un lote panteón”, detalló.



De igual forma, Fiege dijo que para pagar se pueden imprimir las boletas en las delegaciones o en la página del municipio se puede descargar y luego imprimir. Desde el organismo la tarea que realizan es la generación de la boleta de pago o también, imprimen alguna hoja de pantalla para que ese contribuyente pueda acercarse ya sea a algún Centro de Atención al Vecino o las cajas del municipio en el edificio central. Luego, la tasa puede ser abonada a través de Mercado Pago con el código que otorgan desde la comuna.



“En caso de morosidad, nosotros tenemos que calcular la deuda que tiene el familiar del difunto y a partir de ahí tenemos que tomar las medidas administrativas para proceder a un traslado. Esto se enmarca a una ordenanza que tenemos dentro del municipio que regulan los cementerios y que nos habilita a hacerlo porque también necesitamos de los espacios. Sabemos que la ciudad ha crecido muchísimo y el cementerio ha quedado pequeño”, destacó.



En ese contexto, el funcionario recordó que se está realizando una obra para crear más nichos y así satisfacer la demanda. “Esto que hacemos también es un llamado a la población para generar un poquito de conciencia e invitarlos también a un traslado más allá de que estén al día de sus impuestos. Es difícil la situación de administración de un cementerio para una ciudad tan grande, no es una tarea fácil y en ese sentido nosotros buscamos que por ahí algunos familiares entiendan que a veces la falta de espacio puede llegar a complicar la situación”.



La administración está abierta de 7 a 18.30 para que puedan acercarse por consulta o pago de la cuota anual.



Otros espacios

Por otra parte, el administrador municipal indicó que ante la falta de espacio el municipio busca una solución alternativa. “Mucha gente elige la cremación para sus familiares y eso trae un poco de alivio. Durante la pandemia se incrementó la labor dentro del Cementerio porque habían muchísimos ingresos por día, esa fue una situación compleja, pero que se pudo sortear. Hoy estamos trabajando un poquito más holgados porque no tenemos la cantidad de inhumaciones que teníamos en ese momento, así que también nos da un poquito más de tiempo para reacomodar y reorganizarnos en el día a día”, agregó Fiege.



A su vez, constantemente realizan relevamientos para tratar de notificar a algunos familiares que no tienen su cuota al día. De esta manera, nosotros podemos realizar el traslado y liberar ese espacio para otro contribuyente. Cuando ingresan, se realiza un contrato de arrendamiento que tiene una opción de renovación. El primer contrato de cinco años tiene una opción de renovación de cinco años más, con un incremento del 10% y a partir ya del décimo año se va renovando anualmente y aumenta un 100% por año”, concluyó.