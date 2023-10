Hay ocho mil DNI para ser retirados en el Registro

sábado 21 de octubre de 2023 | 6:04hs.

Desde el Registro Provincial de las Personas (RPP) precisaron que existen en todas las delegaciones en total 8.000 ejemplares del Documento Nacional de Identidad (DNI) sin retirar. “Como todas las elecciones, vamos a tener un cronograma de trabajo en toda la provincia con las oficinas abiertas el sábado y el domingo de 8 a 18 horas de corrido a los fines de que aquellos ciudadanos que han hecho el trámite de DNI y no lo recibieron o no lo retiraron puedan acercarse a cualquiera de estas oficinas para poder ir a votar”, detalló la directora del Registro de Personas, Paula Echeverría, en dialogo con el programa Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7.



Sostuvo como importante “chequear el padrón y ver qué DNI es válido para votar y si lo perdimos, tenemos que sí o sí buscar el último que ya lo tramitamos. Las personas deben retirarlo de manera personal y presencial y en caso de no tener la constancia, no hay problema, se acercan y según la base de datos se hace la entrega pero siempre tiene que ser el interesado”.