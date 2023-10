Jaf reivindicó sus 50 años a puro rock, blues y cercanía

sábado 21 de octubre de 2023 | 6:00hs.

Ícono de la vieja guardia rockera Jaf pasó por el auditorio Montoya en un lluvioso jueves para llenar de rock y blues la capital misionera.



Con una impronta más que teatral, humoradas y un estilo descontracturado a modo stand up improvisado, Juan Antonio Ferreyra dio un show que fue mucho más que musical.



“Seguidamente y a continuación”, decía entre canción y canción, con una voz de locutor que recordaba de manera muy clara las presentaciones de Marcos Mundstock en Les Luthiers.



Si bien el arranque fue sin palabras, de puro blues con típicas letras varoniles, a medida que el show de dos horas se fue desplegando, las anécdotas y comentarios fueron in crescendo.



Con una gran carpeta de ayuda memoria, los chistes sobre la presbicia también se repitieron, siempre con una vuelta para sorprender al público que le celebró todo.



Un repertorio old school que denota la trayectoria de sus 50 años en la música se destacó con reconocidos covers como Será amor de Whitesnake, La casa del sol naciente (The Animals), Susy cadillac (Riff) y Como un gorrión (Joan Manuel Serrat) entre otras.



Abriendo acordes y corazón, llegaron los hits. “Canciones de terror Ferreira”, introdujo el cantautor.



“Escribí estás canciones en una situación sentimental deplorable, una verdadera porquería.Escribí, grabé, canté y luego de cantar me di cuenta de que esos sentimientos son sumamente comunes entre todos nosotros; cosa que me hizo portavoz de esos pensamientos y sentimientos. De todos modos siguen siendo canciones de terror. Tengo más”, explicó ante las carcajadas del público y previo a sumar al repertorio Tal Vez Mañana Brille El Sol, Todo mi amor y la gran coreada Maravillosa hoy.



“Muy buenas noches, gracias por el silencio y los aplausos, en ese orden” agregó en medio del hitazo, siempre atento y predispuesto.



Entre las defensas socio políticas férreas que sostiene Jaf, está clara la de reivindicar a todos los artistas que de manera independiente, a pulmón, la siguen remando “con cuatro remos por mano”.



Y entre las historias personales de este segmento contó el origen de la canción Gallo Negro, dedicada a Daniel Allevato, “un muchacho entrado en años a quien yo conocí cuando se presentaba con Los gallos negros. Él era el cantante de la banda pero brillaba solo. El tema está dedicado no sólo a él sino a todos los artistas que suben al escenario a hacer lo que les gusta a pesar de que se le haya pasado su cuarto de hora”, reflejó al entonar brevemente el tema, pedido por un fan del público.



En esa misma línea, definió la esencia que lo mueve y cómo encara su trabajo. “Soy profesional exclusivamente por su apoyo y su ayuda.Tome la decisión de que mi predisposición para con ustedes iba a ser 100% para agradecer que me hayan hecho profesional”, detalló al destacar que sin público que vaya a conciertos o que compre discos, no hay artista que pueda sobresalir.



Además, avisó que su último disco Nocivo, es de producción independiente, no se puede comprar en ningún lado salvo ‘en estos conciertos en vivo’. Con esa introducción animó a que todos apoyen a los artistas locales tanto conocidos como desconocidos.



Entre las novedades que deslizó de su último trabajo discográfico, contó que se autodesafió con Estás en mí. “Este es un reggae, el primero que hago en mi vida. Escuchaba a Bob Marley y escuchaba a los Police pero nunca me atreví porque no domino ese estilo, pero ahora me arriesgo y toco este tema” adelantó sobre la perlita romanticona que llegó después de Nocivo, el tema que le da nombre al disco y Dos Almas, dedicado a los artistas independientes y previo a Sexy Lady.



Intercalando momentos de puro rock y reflexiones, el poderío del solista quedó evidenciado en su expertise de labia, guitarra en mano y loopera como aliada.



Según el artista su búsqueda es que el encuentro se resuma como un momento distendido, de relax “para olvidar todas las sanatas cotidianas”. Y mientras aclaró que post show estaría en el hall prestándose a la charla directa, se mostró satisfecho “si esta reunión ha permitido un descanso mental”.



Ya cerrando la noche, insistió en que la diferencia entre un artista consagrado y otro que no lo logra, muchas veces tiene que ver con el acceso y la falta de oportunidades y la educación en la importancia de la cultura, el arte.



“El show de hoy va dedicado a todos los jóvenes, para que tengan la oportunidad de estar en los escenarios y que hagan lo que les guste hacer. Para que haya muchas oportunidades para los chicos, que desde la salita tengan posibilidades artísticas”, cerró al desatar un popurrí que incluyó la genial e inoxidable Whole Lotta Love (Led Zeppelin) y The Wall (Pink Floyd).



El bis final -a dos horas del arranque- pasadas las 11 de la noche, vino con el plus de un mágico son setentoso a capella: Mercedes Benz de Janis Joplin.



Una voz impecable acompaña el virtuosismo en guitarra, un locutor ameno que gusta contar historias para acercarse fueron el marco para canciones clásicas de rock que siguen generando reacciones después de más de medio siglo. La audiencia que mayormente equiparaba esas décadas en edad, salió totalmente motivada y cautivada por un artista que con trayectoria y humildad equilibradas, viene recorriendo el país, mal que le pese subirse a los aviones.



El arte como válvula de presión, según él mismo definió.