Alberto Fernández anunció que China amplió el uso del swap en 6.500 millones de dólares

jueves 19 de octubre de 2023 | 12:15hs.

El presidente Alberto Fernández anunció este miércoles desde China que ese país "una vez más" atendió los pedidos de la Argentina y "amplió el uso del swap" (acuerdo de monedas) en 6.500 millones de dólares, según se lo comunicó su par Xi Jinping durante una reunión bilateral que mantuvieron en el Gran Palacio del Pueblo de la ciudad de Beijing, donde antes se celebró el III Foro de la Franja y la Ruta.

"Mantuve una reunión bilateral con el presidente de la República Popular China, Xi Jinping. Me ratificó la ampliación del 'swap' en 47.000 millones de yuanes, equivalente a US$ 6.500 millones. Es una garantía para que la Argentina siga creciendo con producción y trabajo", señaló Fernández al anunciar el acuerdo de intercambio financiero con el gigante asiático a través de un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, antes conocida como Twitter.

El jefe de Estado remarcó que la ampliación del 'swap' entre el BCRA y el Banco del Pueblo (entidad monetaria oficial de China) se concretó por "una tasa menor a la que aplica el FMI", y entonces aprovechó para mencionar el carácter "exorbitante" de los intereses que aplica el organismo con sede en Washington.

Sobre los alcances del 'swap' con Beijing, el mandatario adelantó que la ampliación del acuerdo será de "libre disponibilidad" para Argentina.

En una conferencia de prensa ofrecida en el hotel Saint Regis de Beijing, donde se alojó la delegación argentina que viajó a China -y en la cual participó Telam-, Fernández aseguró además que, producto de este acuerdo, Argentina tendrá recursos como para "potenciar sus reservas y ponerle fin a los especuladores que agobian con maniobras ante la falta de dólares y declaraciones irresponsables".

"Tuvimos un viaje muy fructífero a China y nos vamos con la satisfacción de la labor cumplida y de haber logrado lo que los argentinos necesitaban. Entramos en junio de este año al acuerdo de la Franja y la Ruta y en estos años consolidamos un vínculo con un país que, en medio de la pandemia, nos brindó insumos médicos y vacunas y nos ayudó cuando el FMI nos asfixió antes de hacer el desembolso", valoró el jefe de Estado.

También observó que el Gobierno que lo suceda tendrá que "luchar contra la inflación", a la que definió como "un problema serio", pero recordó que la Argentina "lleva 36 meses de crecimiento en el trabajo registrado", que en el primer semestre de 2023 tuvo "el mayor crecimiento de la producción industrial de los últimos siete años y que está inserta en el mundo".

Fernández afirmó que la ampliación del 'swap' fue "tranquilizadora" tanto para él como para el ministro de Economía y candidato presidencial por Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa.

"Hablé con Sergio permanentemente y cuando salimos de la reunión con Xi Jinping lo llamé y le di la tranquilidad de que habíamos conseguido más de lo que esperábamos. Para los dos fue tranquilizador. Hay un trabajo conjunto", subrayó.

El mandatario aseguró que en el Gobierno nacional "todos hicieron su parte en un trabajo conjunto" con el objetivo de alcanzar esta ampliación del acuerdo de monedas.

Además de la tarea de Massa, destacó las gestiones realizadas por el embajador en Beijing, Sabino Vaca Narvaja, y por el titular del Banco Central, Miguel Pesce, que lo acompañó en su viaje a China.

"Sergio hizo lo suyo en Buenos Aires, y a mí me tocó hacer lo mío con el presidente Xi Jinping. También trabajó Miguel (Pesce), y lo mismo hizo Sabino (Vaca Narvaja). Gracias a ellos, hemos podido lograr el objetivo", ponderó el mandatario.

Fernández adelantó además que están "en camino" las negociaciones para los recursos por US$ 500 millones para financiar las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic en Santa Cruz, que se sumarán a los US$ 6500 obtenidos en este acuerdo de ampliación del 'swap'.

En relación al candidato de La Libertad Avanza (LLA) el Presidente opinó que la percepción que predomina en muchos empresarios y mandatarios del mundo es que se trata de "alguien que no está bien" y que "dice cosas que no son razonables".

"Lo que acusa el mundo sobre Milei es asombro. Me pasó cuando estuve en Delhi, India, en la cumbre del G-20 y varios mandatarios me comentaron las cosas que decía. La percepción es que es alguien que no está bien", reveló Fernández en la rueda de prensa que ofreció en Beijing a los medios argentinos que cubren la gira que culmina en China.

Además, el jefe de Estado respondió a la consulta sobre si las autoridades y empresarios de China habían mostrado preocupación por las declaraciones formuladas por el postulante de La Libertad Avanza sobre el gigante asiático, que había dicho que no estaba dispuesto a "hacer tratos con comunistas".

"Antes de venir a Beijing, estuve en Shanghái y mantuve muchas reuniones con empresarios y el clima de negocios es absolutamente optimista. Hay empresas que quieren invertir en litio y sumar inversiones para baterías con este mineral y hacer autos eléctricos en Argentina. Hay interés por el cobre y la producción de hidrógeno. Nos plantearon muchos proyectos", aseguró.

El Presidente vaticinó además que las perspectivas de crecimiento para el país "son muy buenas" de cara al año próximo porque se podrá "contar con el 100 por ciento de las cosechas y no habrá que importar gas".

"Todos conocen lo que pasa en la Argentina. Todos saben que el ministro de Economía será el próximo Presidente y eso les genera tranquilidad", puntualizó Fernández, en un mensaje directo sobre las elecciones presidenciales del domingo.

El respaldo por Malvinas

En relación al reclamo de soberanía de Malvinas, Fernández resaltó que Xi Jinping ratificó la postura de la nación asiática en favor del reclamo argentino de soberanía sobre las islas y los territorios del Atlántico Sur que Gran Bretaña usurpa desde 1833.

"En el tema de Malvinas siempre hay solidaridad con Argentina de parte del gobierno de Xi Jinping y nosotros apoyamos el principio de 'una sola China" para que este país recupere Taiwán", señaló Fernández desde uno de los salones del hotel Saint Regis de Beijing, donde se anunció la ampliación del 'swap'.



La reunión con Xi

Según informaron fuentes oficiales, la bilateral entre Fernández y Xi Jinping duró unos 40 minutos: en su transcurso, el mandatario chino confirmó la ampliación del 'swap'.

Previamente, en declaraciones a Radio 10, Fernández había dicho que la ampliación del acuerdo monetario permitirá que "la economía se reponga más rápido" para "garantizar la creación de trabajo y los puestos de trabajo que existen".

Durante la reunión bilateral con Xi, el propio jefe de Estado chino puso en valor la relación estratégica entre ambos países que se profundizó durante los cuatro años de la gestión de Fernández, a quien le agradeció por "el acompañamiento y el fortalecimiento del vínculo", dijeron fuentes oficiales.

En el diálogo entre ambos mandatarios, Xi Jinping adelantó que su país seguirá incentivando la inversión de las empresas chinas en la Argentina, además de promover las importaciones de productos argentinos.

"Agradezco al presidente Xi Jinping por su muestra de confianza y por habernos brindado una vez más una ayuda tan importante que significará un gran alivio para todos los argentinos y las argentinas", dijo Fernández, quien estuvo acompañado por el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello; el titular del BCRA, Miguel Pesce; el embajador argentino en China, Sabino Vaca Narvaja, y la secretaria de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, Cecilia Todesca Bocco.

En la reunión, realizada en el marco del III Foro de la Franja y la Ruta para la Cooperación Internacional, los dos Presidentes analizaron los avances en el financiamiento para obras de infraestructura estratégica en la Argentina que consta de dos tramos.

Una parte ya fue aprobada por US$ 14.000 millones, acordado en la V Reunión del Diálogo Estratégico para la Cooperación y Coordinación Económica, y un segundo paquete por US$ 9.700 millones, en el marco del Plan de Cooperación de la Iniciativa de la Franja y la Ruta.

El año pasado, China fue el segundo socio comercial de la Argentina, con un comercio total de 25.430 millones de dólares, siendo el segundo destino de las exportaciones nacionales y el principal origen de las importaciones argentinas.

De esta manera, Fernández concluye este miércoles su gira por China, donde participó del III Foro de la Franja y la Ruta que se desarrolló en Beijing, y al cual asistió por invitación de su par de la nación asiática.

En ese marco, el Presidente argentino agradeció a la República Popular China el apoyo financiero que le dio a la Argentina ante "la deuda irresponsable que el gobierno anterior" contrajo con el FMI, en referencia al préstamo que ese organismo otorgó al país en el año 2018, durante la gestión de Mauricio Macri.

Durante su intervención en el foro, en la madrugada argentina, Fernández destacó que "China ha sido para la Argentina un socio clave" con el que se acumulan "más de 50 años de fructíferas relaciones diplomáticas".

El jefe de Estado señaló a China como un país "hermano que nos acompañó en la pandemia, que nos socorrió financieramente cuando la presión del Fondo Monetario Internacional nos puso en jaque, y que invierte en nuestro país, generando trabajo para argentinos y argentinas".