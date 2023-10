Bianchetti planifica impulsar una reforma laboral

jueves 19 de octubre de 2023 | 6:04hs.

El candidato a diputado nacional de Juntos por el Cambio, el abogado posadeño Emmanuel Bianchetti, expuso sus propuestas en caso de llegar al parlamento nacional y que Patricia Bullrich sea electa presidenta en las elecciones del próximo fin de semana.

En relación a uno de sus proyectos, en caso de ser electo diputado, apuntó hacia la realidad de cada distrito: “Cada municipio tiene su particularidad, las problemáticas son distintas, pero claramente debe haber un paquete de leyes que beneficien a todos, por ejemplo, con la cuestión laboral”.

En tal sentido, añadió que “se deben hacer modificaciones a la leyes laborales que tienen más de 50 años, hoy tenemos más de 5 millones de personas que están fuera del sistema laboral, que no tienen cobertura social, y tenemos que ver la posibilidad de incorporar a esa gente dentro del sistema cuidando a los que ya están incluidos y tienen sus derechos adquiridos”.

Nuevas plataformas

Al referirse a los cambios en el actual modelo laboral, indicó “el empleo joven y las nuevas formas de trabajos, de plataformas, por ejemplo, que queremos darle impulso a través de las leyes laborales, pero todo eso tiene que ir acompañado por un paquete de medidas porque no sirve si no se baja la inflación, si no se ordena la economía, si no se le da incentivos a las pymes para que puedan contratar personal y se termine la industria del juicio laboral”.

En referencia al mismo tema, indicó que “un pequeño comercio o empresa tiene miedo de contratar un empleado porque no sabe si le hace un juicio laboral a los tres meses y se funde o pierde su capital, y existe en ese contexto mucha especulación”.

A su vez, abordó sobre la actual “incompatibilidad del mercado laboral formal con los planes sociales” que provoca “una falta de mano de obra y muchos deciden ir a trabajar a Brasil en vez de hacerlo acá, por el miedo de perder esos beneficios”.

Bianchetti aclaró que “todas las medidas que beneficien a los misioneros nosotros vamos a acompañar” y escuchando “a todos los sectores”.

Sobre el espacio

El candidato a diputado nacional de Misiones añadió que “el 70 por ciento de los argentinos votó un cambio en las Paso. Creemos que nuestra lista es la que representa un cambio real y posible, porque tiene una estructura que otro candidato no tiene”, afirmó.

El candidato de la provincia, diferenció a Bullrich de sus principales rivales de turno. En ese sentido, explicó que el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei “está solo y propone cosas imposibles de cumplir”. En cuanto a Sergio Massa sostuvo que “forma parte del peor gobierno de la historia, con los peores índices de desocupación, pobreza e inflación”.

En materia de estructura como lo vienen sosteniendo desde el mismo espacio, sostuvo “tenemos diez gobernadores y vamos a tener trece si ganamos Entre Ríos, Capital Federal y provincia de Buenos Aires”. En declaraciones al programa Acá te lo contamos por Radio Activa 100.7. Añadió “tenemos legisladores nacionales, más de 500 intendentes y creo que la gente nos va a acompañar porque somos la mejor alternativa”.