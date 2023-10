Pese a la distancia, Nicole posteó un tierno saludo por los 15 de Indiana

jueves 19 de octubre de 2023 | 6:00hs.

Indiana, la hija mayor de Fabián Cubero y Nicole Neumann cumplió ayer sus 15 años. Desde hace diez meses aproximadamente, la hermana de Allegra y Sienna no tiene relación con su mamá. La menor decidió irse a vivir con su papá, su pareja Mica Viciconte y el pequeño Luca, y hasta el momento no pudieron recomponer el vínculo.

Pese a la situación, Nicole utilizó sus redes sociales para saludar a su hija y expresarle el profundo cariño que le tiene a pesar de la distancia actual que enfrentan. “Felices 15 mi reina. Quien me dio el título de mamá”, comenzó diciendo Neumann y agregó: “Quien me mostró ese sentimiento de ‘amor incondicional’ por primera vez en mi vida. Qué seas siempre muy feliz. Te amo”, concluyó.

Junto con el texto, la modelo compartió también varias imágenes con Indiana desde que era muy chica hasta algunas más actuales tanto de ellas dos solas como con sus hermanas Sienna y Allegra. Incluso el domingo, con motivo del Día de la Madre, la modelo también compartió varias fotos de sus hijas y les escribió: “Gracias por elegirme”.

Un detalle que llamó la atención fue que en ambas publicaciones limitó los comentarios y nadie puede escribirle algo. En el posteo del cumpleaños de Indiana también sacó el recuento de Me Gusta por lo que no queda a la vista cuántas personas exactas le dieron like.