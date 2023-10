Tiozzo confía que Massa llegue a la presidencia

martes 17 de octubre de 2023 | 6:04hs.

A pocos días para que se celebren los comicios el 22 de octubre próximo, Sebastián Tiozzo, candidato a senador por el Partido Agrario y Social (Pays), en diálogo con Radioactiva 100.7, la radio de El Territorio relató cómo serán estos días de cara a la recta final y repasó sus propuestas que piensa llevar al Senado en el caso de que los misioneros lo acompañen con su voto. También aseguró que “está convencido que Sergio Massa llegará a la presidencia”.

El candidato eldoradense destacó que el partido se fue posicionando en el Alto Uruguay, en la ruta 14, y también en la 12 con el trabajo de los militantes y de Héctor ‘Cacho’ Bárbaro. “Apuntamos a defender el sector que más necesita. Luchar por las causas justas incluso de las minorías. Buscamos resolver distintas situaciones que a veces afectan a los sectores más pequeños”, detalló.

Propuestas con mirada social

Tiozzo apuntó que desde el partido militan en los sectores sociales, populares y barrios vulnerables “que tienen una realidad completamente distinta y somos una alternativa distinta al oficialismo que hay en Misiones”.

Según el médico comunitario oriundo de Eldorado, el partido Agrario y Social se sostiene con el objetivo de ayudar y contribuir con los sectores mencionados. “Algo que la oposición de Juntos por el Cambio en Misiones no supo abarcar, dejó de lado algunos sectores. Tenemos un trabajo territorial donde conocemos distintas realidades, más allá de la dirigencia política en la cual nos estamos iniciando, sentimos la bronca por la clase política. Se comprende que por la gestión nacional actual hay mucha incompetencia en lo económico. Además, está en el medio el voto a Javier Milei, que no tiene ninguna propuesta como para decir que puede ser pujante con Misiones”, analizó.

El candidato afirmó que hay que realizar una lectura de la realidad política y del elector que va a expresarse en las urnas, “del cual ya dijo bastante en las elecciones primarias”.

En cuanto a la boleta corta, el partido no lleva en su boleta a presidente debido que Sergio Massa es acompañado por el partido oficialista Innovación Federal. No obstante, Tiozzo, relató que militan fuertemente la boleta de Sergio Massa junto a la boleta de los candidatos a legisladores que presenta el Pays.

Fenómeno Milei

Sobre el candidato de la Libertad Avanza, Tiozzo aseguró que dialogan mucho con los vecinos de distintas zonas a modo de hacerlos reflexionar “sobre las propuestas vacías que propone Milei”. Indicó que hay un número importante que “vota con bronca y lo volverá a elegir. Mientras que después del debate y lo que demostró hizo que algunos van a reflexionar antes de hacerlo”.

Incluso, mencionó que espera que más ciudadanos voten “para que no vuelva a ganar el voto en blanco”. Luego, relató que le quedó una anécdota de un carpintero que votó a Milei y le comentó que analizó su voto. “Me dijo que no lo volverá hacer porque su hija es operada del corazón y con Milei como presidente no podrá costear otra operación”. Añadió: “Estoy orgulloso que mis impuestos vayan para estos fines, en eso debemos pensar”.