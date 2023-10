Murió atropellada una zorra en Capioví

lunes 16 de octubre de 2023 | 6:04hs.

Otro ejemplar de un animal de la selva misionera perdió la vida a raíz de las malas acciones del ser humano. En este caso, se registró la muerte de una zorra que se dirigía por Capioví y que, según se pudo constatar, perdió la vida al ser atropellada.

El vehículo la dejó tirada en la vereda, en la que horas más tarde aún se notaban las manchas de sangre a su alrededor.

Precisamente, el hecho ocurrió entre la noche del sábado y las primeras horas del domingo. El animal fue atropellado en el camino vecinal entre Capioví y Ruiz de Montoya y se encontró tirado sin vida.

En detalle, el sitio preciso del choque fue en la avenida Raul Alfonsín y no se sabe quién fue el autor del hecho.

Sergio Strieder, un vecino montoyense, fotografió al animal. Los profesionales pudieron establecer que era hembra y aún no determinaron si esperaba cachorros o no. Incluso, el hombre que se percató del triste suceso, llamó a tomar conciencia para que esto no vuelva a suceder.

“Ambas localidades, Capioví y Ruiz de Montoya, trabajan en un proyecto que regula la circulación vehicular. Esto se hace para evitar este tipo de accidentes, como también con el paso de ciclistas y peatones”, explicó.