Michael Cane anunció que se retirará de las pantallas

lunes 16 de octubre de 2023 | 6:00hs.

El actor inglés Michael Caine anunció que se retirará de las pantallas, poniendo fin a su carrera de siete décadas con el filme ‘The Great Escaper’.

El ícono del cine británico de 90 años tiene en su haber dos premios Oscar, un Bafta y tres Globos de Oro, entre otros, y es uno de los cinco actores nominados por la Academia de Hollywood por actuar en el transcurso de cinco décadas.

Del personaje manipulador de ‘La huella’ al científico mentiroso de ‘Interstellar’, pasando por el mayordomo de ‘Batman’, se desempeñó en más de 160 películas.

“Los únicos papeles que pueden darme ahora son los de hombres de 90 años. O quizá de 85. No serán roles protagónicos. No hay protagonistas de 90 años, hay chicos jóvenes, seductores. Así que me dije que lo mejor es marcharme”, dijo.

Los Oscar de Caine correspondIeron a sus roles en ‘Hannah y sus hermanas’ (1986) de Woody Allen, y ‘Las reglas de la vida’ (1999) de Lasse Hallström.

“No paro de decir que voy a retirarme. Pues bien, ahora es el caso”, declaró a la BBC Radio 4.