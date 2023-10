Territorio fun

domingo 15 de octubre de 2023 | 1:00hs.

Desde Misiones, tendencia: usuaria de Eldorado viralizó milanesas de madera

Una usuaria de Tik Tok, Bombones de Madera compartió una receta innovadora. Milanesas de madera yacaratiá. El video tuvo gran repercusión en las redes sociales. La internauta es oriunda de Eldorado y se dedica a la producción de madera comestible.



“Lleva cebollitas de verdeo, está bien condimentada y tiene huevo”, explicó en el video la mujer, quién cocina el plato. Además, aclaró que luego de empanarlas, van al horno. “Es una buena opción vegetariana. Es muy exquisita”, afirmó.



Yacaratia Delicatessen se llama el emprendimiento de la usuario de TikTok. Desde hace más de 30 años se dedican a producir confituras de madera comestible. La pyme que revolucionó la web esta semana, se encuentra en Eldorado.

Epic Games Store regalará un recordado juego de terror con motivo de Halloween

Halloween está cada vez más cerca y las compañías de videojuegos se preparan para este día tan especial. Mientras que los juegos como servicio como Call of Duty Warzone o Fortnite están celebrando eventos especiales, otras empresas también han dispuesto todo para esta festividad. Además, The Evil Within estará disponible de forma gratuita en Epic Games Store la semana que viene a junto a Eternal Threads. Bajo la dirección de Shinji Mikami (creador de la saga Resident Evil), llegó al mercado en 2014.