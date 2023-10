Arce presentará proyectos de gas y viviendas para Misiones

domingo 15 de octubre de 2023 | 6:04hs.

El actual vicegobernador de Misiones y candidato a senador del espacio Innovación Federal, Carlos Arce, estuvo en el programa Meta Data de El Territorio y planteó las propuestas en el caso de llegar al Senado y destacó que tiene a favor las herramientas adquiridas durante su gestión como vicegobernador: “Ser vicegobernador y candidato a senador me permite seguir con lo adquirido durante la gestión, es una ventaja. Seguir recorriendo la provincia, acercándome al misionero y escucharlos para luego plantearles soluciones”.



Luego, sostuvo que ser legislador les permitirá brindar apoyo político al gobernador electo. Además, busca plantear temas como la problemática de la vivienda, energía y gas. “En este caso, acompañamos al candidato a presidente que puede llegar a ser un Poder Ejecutivo más facilitador, más factible. De esto se trataría legislar con Sergio Massa. Por otro lado, podría suceder legislar con un país más difícil, agrietado, como por ejemplo con Javier Milei o Patricia Bullrich”.



Analizó que tanto el candidato por la Libertad Avanza como la de Juntos por el Cambio representan modelos de Estado muy similares “en cuanto al ajuste y en lo que quieren producir. Lo vivimos desde el 2015 hasta el 2019, con Mauricio Macri como jefe de Estado. En aquel momento, yo era presidente del IPS, y Passalacqua era el gobernador de Misiones”.



Por otro lado, en cuanto a Milei, analizó que plantea un cambio muy interesante para los electores demostrando bien el “qué”, pero sin fundamentar el “cómo”. Según Arce, el problema de las propuestas de Milei no están fundamentadas desde el cómo se harán. “Deberíamos esperar cómo seguimos. Porque si ganan los otros candidatos será un Congreso Nacional amigable con un Poder Ejecutivo distinto”.



Las prioridades

Arce enumeró los proyectos que podrían plantearse en el Congreso. Entre ellos, la coparticipación que fue sancionada en 1994 que se hizo a través de una migración de todo el interior del país hacia el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba).



“Esto se debe revisar porque en Misiones recibimos Argentinos de distintos puntos del país que eligen la provincia para vivir acá. Somos uno de los distritos más poblados del país al ser una provincia pequeña, joven y distante. Con la octava economía del país”, sostuvo.



Luego, insistió en que en el caso de no ser un proyecto votado “por lo menos exista una compensación para las provincias”.



Por otro lado, habló de las tarifas energéticas. “Hay provincias que tienen un subsidio para costear las tasas de energía. En Misiones tenemos un clima en el que hace mucho calor y las temperaturas son muy altas, donde un aire acondicionado no es un lujo. Es una necesidad. Elevar el consumo hasta 700 kilovatios, que actualmente es el residencial en los meses de verano”. Otra de las cuestiones a tratar, es la lucha para obtener gas natural en la provincia. “Si no lo vamos a tener con el gasoducto, que subsidien el gas envasado”.



Además, buscarán plantear como proyecto la autopista desde San Ignacio hasta Puerto Iguazú, la de Paso de los Libres por ruta 14 hasta zona Centro, donde están registrados el mayor índice de accidentes de tránsito.



“Es una vía terrestre muy peligrosa, y hay que invertir para avanzar y evitar accidentes”, mencionó.



Además, resaltó sobre la situación habitacional de Misiones. “Tenemos una necesidad de viviendas mayor al resto del país. Generar con créditos nacionales más casas para que los jóvenes puedan acceder a su hogar propio. Que se respete el 10% de cupo mínimo para la construcción de viviendas de manera a fin de fortalecer la forestoindustria.