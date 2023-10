La argentina ‘Cuando acecha la maldad’, mejor película en Sitges

domingo 15 de octubre de 2023 | 6:00hs.

Tras un gran lanzamiento en Estados Unidos y a la espera de su estreno local, previsto para el 9 de noviembre, el filme “Cuando acecha la maldad”, del argentino Demián Rugna, fue considerado hoy el Mejor Largometraje del 56° Festival de Cine Fantástico de Sitges (España).



La historia del laureado filme se ubica en un remoto pueblo rural argentino en el que dos hermanos descubren a un monstruoso hombre infectado por fuerzas malignas, que está a punto de dar a luz a un demonio.



El director nacido hace 44 años en la localidad del conurbano bonaerense de Haedo señaló el martes último, en la presentación de la película en certamen que finaliza mañana que se propuso hacer “un buen cuento y que la violencia fuera el instrumento de ese cuento: Mi fin no solo es mostrar escenas fuertes”.



“Busqué hacer una película diferente, de posesión y de exorcismo, pero que no se pareciera en nada a este tipo de películas. Por ello, lo primero que hice fue que la religión no tuviera ningún tipo de efecto”, abundó en torno a la proyección donde estuvo acompañado por Ezequiel Rodríguez, uno de los protagonistas de la historia, y el productor Fernando Díaz.