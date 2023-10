La Estudiantina entre voces y ecos

domingo 15 de octubre de 2023 | 6:05hs.

Con un imponente show de scolas que comenzó la tarde del pasado domingo 8 y se extendió hasta las primeras horas de la mañana del lunes se despidió la edición 2023 de la Estudiantina.



El evento estudiantil que celebró 73 primaveras es una de las tradiciones más consolidadas de la ciudad capital, tanto como el folclore de debatir sobre este espacio de expresión de la juventud.



Amada e inolvidable para muchísimos, tolerada por otros y también (hay que decirlo) cuestionada y hasta a veces denostada, la Estudiantina con sus desfiles en la calle y su clásico cierre en el Anfiteatro Manuel Antonio Ramírez nunca pasa desapercibida y el eco de las lentejuelas y tambores siguen resonando.



Aún a la espera de que la Asociación Posadeña de Estudiantes Secundarios (Apes) anuncie la fecha para el escrutinio que defina a los campeones de la fiesta se abre una puerta para reflejar un ambiente de incertidumbre ante posibles cambios para el festejo estudiantil del próximo septiembre.



Si bien hace bastante algunos vecinos vienen reclamando por el ruido de los ensayos y este malestar se ha replicado en las redes sociales, también hay marcado consenso en la comunidad sobre la relevancia cultural de la Estudiantina y los múltiples beneficios que aporta para los chicos desde lo educativo, el fomento del arte, el trabajo en equipo, la pertenencia y contención, la diversión y alegría. A su vez, también representa una movilidad económica y un atractivo turístico con entrada gratuita y al aire libre.



Perspectivas

Con un intento infructuoso de las autoridades hasta el momento pero no descartado del todo -según los estudiantes- de sacar la fiesta de su escenario actual que es el cuarto tramo de la Costanera para llevarla al Parque de la Cascada y las quejas del lado del público por las largas horas de desfile que se contaron hasta más de doce, las distintas partes ponen sus posturas sobre la mesa con un común denominador “brindar la mejor fiesta y preservar el espacio de los jóvenes”.



El más reciente episodio de la Estudiantina contó con la exitosa presentación de 25 colegios y se desplegó en cuatro noches de desfile que se cumplieron según el cronograma previsto y sólo el show de scolas debió suspenderse para la jornada siguiente por la lluvia.



Ante esa experiencia todavía muy fresca, estudiantes consultados de diferentes instituciones secundarias sumaron sus perspectivas acerca de las jornadas festivas.



Así, coincidieron al señalar que la duración de cada noche podría revisarse pero siempre atendiendo a cuidar los mecanismos de la muestra, que tiene detrás mucha labor y apoyo de las familias y docentes para afrontar los costos de trajes, carrozas, instrumentos; también el tiempo dedicado a los ensayos y el diseño de cada detalle de las alegorías.



Todo esto sin perder de vista que las performances de las escuelas son evaluadas por el jurado.



“No sería muy justo acortar el tiempo de pasada de cada colegio, porque hay muchísimo trabajo y no se llegaría a mostrar todo el potencial y todos queremos salir el mismo día, la largada se espera con mucha expectativa, habría que analizar”, dijeron de la banda de música de la Epet 1.



“Hay chicos a los que les gusta mucho la Estudiantina y prefieren que sean más días. En lo personal, me gusta que sea los fines de semana porque entre semana se junta con el colegio, evaluaciones o trabajos que entregar, y se hace complicado. Si es el fin de semana, las familias pueden ir a ver porque no están trabajando”, indicó Agustina Alegre, del Instituto Pedro Goyena.



“Estaría bueno que pueda empezar un jueves y viernes para la primera noche para que no sea tan pesado para quienes estamos dentro de la Estudiantina, ya que son muchas horas esperando y a veces hace frío, o si pasás muy temprano hace mucho calor y te descompensás. Por ese lado, estaría bueno agregar uno o dos días más”, continuó y destacó que “la Estudiantina es una experiencia única. El recuerdo de compartir con tus compañeros nadie te lo saca después, es lo más lindo que hay”.



En el mismo sentido, la directora del cuerpo de baile de la Epet 1, Marina Melgarejo comentó que el tema fue debatido por la mayoría de sus compañeros.



“Los ensayos fueron una etapa larga y las noches de calle parecieron poco tiempo. Está la sensación de que este año fue muy corto porque no hubo suspensiones por lluvia. A mí me gustaría que hubiera por lo menos dos noches de calle más porque todo el año de preparación y tres meses de ensayo no se reflejan solamente en cuatro noches”, dijo.



“Si son más noches de desfile, sería bueno agregar más fines de semana. Estaría bueno que el viernes pase la mitad de los colegios y el sábado la otra mitad. A mí me gusta que pasemos todos la misma noche, pero escuché muchos comentarios negativos por lo larga que se hizo la jornada. Podrían ser más fines de semana pero con noches más cortas, podría verse ese punto”, propuso.



No obstante el armado de una grilla desdoblada podría no conformar a todos de implementarse en un futuro, ya que sería esperable que sea percibida en términos de ventajas y desventajas.



“Es algo difícil y debería pensarse muy bien antes de tomar una medida”, consideró Felipe Giudice, director de la banda de música del Roque González.



“Hay que pensar desde el lado de los vecinos, que este año hubo problemas por los ruidos. Pero tomar una medida dividiendo en más días es difícil porque hay gente que no quiere otra noche más de Estudiantina ya que lo ve más como molestia”, reflexionó el joven, que hizo hincapié en que “es una fiesta que deberían disfrutar todos porque no es sólo de los chicos, sino que también es una movida de todo Posadas, no pasa sólo por ser divertida. Hay locales y gente que trabaja durante la estudiantina; hay casas de música, modistas y otros rubros que trabajan con el evento”.



“Días fantásticos”

Desde Apes destacaron que la fiesta se transitó de manera “impecable” y aunque no hay una fecha estipulada se espera que esta semana pueda concretarse el escrutinio una vez que el Ministerio de Educación emita la resolución.



“Para nosotros viene siendo fantástica la Estudiantina, se realizó todo de forma impecable, pudimos sacar todo a tiempo como estaba previsto en el cronograma y por eso desde lo organizativo y desde el show de cada colegio fue hermoso y estamos muy felices”, consignó Katia Henn, presidenta de Apes.



En tanto, acerca de quienes se mostraron disgustados por la duración de los desfiles y también por las filas que se formaron en algún momento para el ingreso al anfiteatro para el show de scolas, precisó que “si bien fue más extenso comparado con otros años nosotros los estudiantes lo disfrutamos cada minuto y la Estudiantina sigue creciendo” aunque admitió que “para las familias y el público en general se hizo un poco largo, nosotros leímos sobre esa cuestión en las redes y en los medios, pero la verdad que cualquier cambio hay que pensarlo muy bien, analizarlo para dar una respuesta concreta, nosotros por ahora no tenemos nada concreto”. La Estudiantina 2023 se despidió a lo grande con un colorido show de scolas en el anfiteatro. Foto: Natalia Guerrero

En este punto postuló que frente a las solicitudes de desdoblar la grilla de escuelas, “pensamos que se podría solucionar lo de la longitud de otras maneras en vez de partir en dos días, nosotros estamos abiertos a buscar soluciones, siempre queremos que la fiesta sea lo más linda posible cada año y aceptamos nuevas ideas siempre que seamos escuchados”.



Este año, cuando la entidad que nuclea a los estudiantes tomó conocimiento de que se quería trasladar la fiesta convocó a una campaña para recolectar firmas de apoyo a la permanencia en el cuarto tramo de la Costanera, el sitio establecido por la Ordenanza III Nº135 que regula el evento.



El petitorio ya tiene más de 12 mil firmas en el sitio change.org y quedó en suspenso cuando del municipio confirmaron que no moverían a la Estudiantina en esta ocasión.



“No sabemos cómo quedó lo del posible cambio de lugar, este año llegamos a un acuerdo de que lo hacíamos en el cuarto tramo y así fue y fue muy exitoso, no sabemos qué propondrán las autoridades para el próximo año pero desde nuestra experiencia nos gustaría que siga saliendo en el mismo lugar y no le vemos ningún inconveniente”, sostuvo.



Henn además destacó que los ensayos se hacen atendiendo a la normativa y respetando los días y horarios asignados, “sentimos el apoyo de gran parte de la sociedad, la gente disfruta la Estudiantina y apoya a los jóvenes, pero es cierto que hay casos de quejas y también hay situaciones que son violentas”.



Por último, la estudiante reflexionó que “es importante el diálogo y sentirnos escuchados, este año los estudiantes nos hicimos escuchar, nos mantuvimos firmes y unidos, yo creo que la voz estudiantil es muy fuerte”.



“Espacio inclusivo”

El crecimiento de la ciudad también se hace notar en la Estudiantina, que es un espacio inclusivo y de contención por excelencia, resaltó Lila Simsolo, profesora asesora de la Normal Mixta y parte de la comisión fiscalizadora de Apes.



“La Estudiantina salió espectacular, fue un gran show de los chicos para toda la sociedad, los colegios pudieron mostrar lo que prepararon con tanto trabajo y realmente se lucieron”, ponderó la profesora, que seguidamente planteó que la extensión en el tiempo de los desfiles es un correlato del crecimiento de la ciudad y que debería ser motivo de alegría que más escuelas se sumen a esta propuesta creativa.



“Todos quieren participar y todos tienen que tener la puerta abierta para hacerlo, porque la Estudiantina es un hermoso lugar de inclusión y contención además de tener muchos valores positivos más”, expuso.



Asimismo enfatizó que la Estudiantina está pensada con una grilla completa por día y en caso de querer fragmentar sucede que los chicos quieren ser calificados todos es el mismo día y por el mismo jurado, “todo el evento tiene un sistema bien aceitado y si se hace algún cambio hay que atender a todos los detalles, no es tan sencillo”. Y sumó su visión: “Este año quisieron sacar a la Estudiantina del cuarto tramo y llevarla a la Cascada, y nosotros como asesores acompañamos a los estudiantes que son menores de edad en su postura y ellos sostienen con razón que la Cascada no es el espacio adecuado para la Estudiantina, tiene un recorrido con muchos desniveles y no es accesible para un espectáculo que está en constante movimiento”.



La asesora describió a la Estudiantina en todo su proceso, primero con la planificación de los chicos, la elección de los directores, los ensayos hasta que llega el día de la largada, como un espacio “de contención donde los jóvenes comparten con sus pares, toman tereré, piensan colectivamente, socializan ideas y las concretan, y como adultos los padres y docentes los acompañamos, en el caso de la Normal también se sirve una merienda porque hay chicos que viven lejos y se hace largo el ensayo”. Por todo ello, Simsolo resumió: “Los chicos están contenidos y felices en la Estudiantina y eso es algo importante que hay que valorar”.



Sumar para mejorar

Pablo Núñez, titular de la Subsecretaría de la Juventud de la Provincia, compartió su enfoque con respecto a la actualidad de la Estudiantina y de cara a nuevas ediciones. “Desde el área de la Juventud no somos el ente organizativo de la Estudiantina que está en el ámbito de la Municipalidad de Posadas, pero siempre brindamos el apoyo a esta fiesta extraordinaria de los jóvenes y tengo una visión tanto institucional como en lo personal”, subrayó.



De este modo, explicó que asistió al desfile como público y como padre y, como funcionario, también está en contacto con Apes.



“La Estudiantina es una fiesta fantástica, pero también es verdad que se debe una revisión y una reorganización en función de cómo crece el evento y de cuestiones que se pueden mejorar”.



Acerca de ello refirió que sería bueno contar con un espacio donde estén representadas todas las voces. “Sabemos que hoy funciona así, con el diálogo entre las partes, porque requiere mucha organización este evento, pero pienso en que se abra el juego y sean más sectores también los que estén presentes y acompañando y claro que los jóvenes tengan preponderancia”.



“Me parece que tiene que estar este espacio y que pueda proyectar con tiempo, si se trabaja con tiempo y en consensos creo que sería muy beneficioso para la fiesta, lo pienso también como espectador y como admirador de la Estudiantina”, formuló el subsecretario.