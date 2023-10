En Iguazú, Vidal hizo campaña por Bullrich

sábado 14 de octubre de 2023 | 6:04hs.

María Eugenia Vidal arribó ayer a Puerto Iguazú para demostrar un claro apoyo a la candidatura de Patricia Bullrich y acompañar a Joaquín Barreto quien está en la lista de Diputados Nacionales.



En lo que representó su tercera visita a Iguazú en lo que va del año, destacó que Juntos por el Cambio tiene todo lo necesario para sacar adelante al país. Además, concretó una reunión con militantes de la ciudad. Es que Vidal estuvo en la plaza San Martín hablando con la gente y entregando votos.



La diputada Nacional por Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba) en diálogo con este medio aseguró que Juntos por el Cambio es lo que la Argentina necesita para salir del pozo en el que se encuentra sumergido. “Estamos preparados para asumir el 10 de diciembre y para sacar el país adelante en la condición en que nos entreguen. Hoy el país está muy deteriorado, y la verdad es que hay una enorme irresponsabilidad del gobierno, como dice Patricia (Bullrich), estamos en un pozo y Massa cada día cava con una pala más profundo”.



Con respecto al discurso instalado en la gente que asegura que ya estuvieron en el gobierno y no han hecho cambios, Vidal aseguró “es un poco injusto comparar 20 años de kirchnerismo con cuatro años de Juntos por el Cambio. Pero además, JxC donde ha gobernado más tiempo si uno mira es la Ciudad de Buenos Aires, Vicente López y la ciudad de La Plata, ahí uno puede ver ejemplos concretos de lo que pasa cuando Juntos por el Cambio tiene tiempo para gobernar y hacer los cambios. Nunca estuvimos más listos para gobernar el país que ahora y la Argentina pocas veces estuvo tan mal”.



Sobre Milei

Haciendo referencia a las propuestas de Javier Milei, el candidato más votado en las Primarias, Vidal reflexionó que “Milei es una propuesta electoral que propone poder comprar un arma en un supermercado, esta alternativa nos dice que si en un pueblo hay una escuela que tiene 20 alumnos hay que cerrarla porque no es económicamente rentable. Es un candidato que cree que alguien que no llega a fin de mes tiene derecho a vender un órgano. Yo no quiero esa Argentina, tenemos que saber que cuando el domingo 22 elijamos, tenemos que saber qué estamos eligiendo”.



Para finalizar llamó a todas las personas a votar y a expresarse en las urnas. “El pueblo tiene que saber que es la oportunidad de hablar y el político debe escuchar lo que los argentinos dicen”.