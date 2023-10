Sorprenderse con lo conocido

sábado 14 de octubre de 2023 | 6:00hs.

De la incierta calma de los esteros a la brillantina del mundo drag posadeño. La interculturalidad expresada en inmigrantes alemanes de Colonia Bella Vista, Paraguay y de la frontera en El Soberbio, Misiones, donde se alienta a Messi en portuñol. Estéticas tan diferentes como cautivadoras fueron parte de una primera selección de cortometrajes de la competencia oficial Regional Entre Fronteras que se vieron el jueves por la noche en Oberá en Cortos.



Ñande espera (Fernando Cattaneo, Corrientes) Barata, by Katy Solem (Walter Monzón, Misiones), El último campeón (Katia Acosta, Paraguay) y Messi (Camila Acosta y Henrique Lahude Arg-Br) abrieron la primera tanda de cortos, mientras ayer al cierre de esta edición el público se agolpaba frente al Cine Teatro Oberá para ver los demás y aportar su opinión y voto.



Amei te ver (Ricardo García) Higinio (Leandro Zerbatto y Constanza Pasian) Geraçao Alpha (Débora Resendes y Iuri Moreno ) Transformando desde el ABC (Melanie Encina) y Entre la niebla (Cinthia Konopacki) se sumaron a la contienda que hoy por la noche definirá a sus ganadores.



Los misioneros en competencia, Wally Monzón y Camila Acosta destacaron la importancia de ser parte del festival que desde universitarios los nutrió y alentaron a los estudiantes a estar siempre vinculados al evento.



En tanto, Henrique Lahude celebró la descentralización del festival que este año llegó a distintos puntos de la provincia con proyecciones. Así, los cortos del certamen Regional Entre Fronteras y Universitario Entre Fronteras se proyectaron en subsedes como Posadas, Eldorado, Capioví, Montecarlo, San Pedro, San Javier, Puerto Iguazú, Aristóbulo del Valle, Santa Ana y otras, al tiempo que Cine Móviles de Misiones, Chaco, Formosa y Corrientes recorrieron comunidades mbya guaraní y distintos puntos llevando el cine de la programación.



La Crecida por ejemplo pudo verse en la escuela que le dio vida en Panambí, con vecinos actores totalmente emocionados y Messi, el corto donde el pequeño Edu brilla, se vio en El Soberbio, su localidad.



En ese sentido, Henrique Lahude celebró “estas acciones descentralizadas porque fue tremendo ver la película allí en El Soberbio, poder volver a su lugar de origen”. En coincidencia destacó la posibilidad no sólo de exhibir cine en espacios públicos, sino también la de crear a partir de financiación pública.



Un mismo idioma

En cuanto a los lenguajes, si bien cada obra tiene su impronta, su color, sus sutilezas, más allá del certamen que especifica abarca la región, en toda la programación se encuentran muestras de rasgos en común, de una idiosincrasia compartida entre misioneros, correntinos, paraguayos, brasileños.



En la incertidumbre de una madre correntina (Ñande Espera), la ‘mala vida’ de un cuatrero brasileño (Casa Vazia), las dificultades de la migración y el campo (Basilicia, La Crecida) o los vaivenes de la ciudad (Geminus), cada pieza busca reflejar la diversa sociedad a la vez que une en modismos, expresiones y costumbres compartidas.



Como aniversario clave, los 20 años de Oberá en Cortos estuvieron marcados por la nostalgia y significaron el regreso de muchos referentes históricos, el reencuentro de quienes asomaron a este espacio en sus comienzos, cuando la idea de festival internacional y de industria audiovisual local sonaba lejana e idílica.



Según consignó Hugo Giménez, de Paraguay, es notable que el festival es cada vez más fuerte y tiene una identidad muy marcada e importante para la región. “Tiene una energía que a mí me ayuda a seguir creando”, postuló.



En rol de jurado del certamen universitario, alegó que así como otros tantos colegas, pasó por todas las etapas en el Oec y su crecimiento como cineasta fue a la par. Llegó como becario, presentó cortos, y hoy es él quien da los seminarios y quien se posiciona como jurado. Entre las producciones destacadas, resaltó la muestra de cine comunitario indígena. Por su poética para graficar historias simples, como la de la cigarra en el caso de El tiempo del nvyo, de la comundad qom, definió que está para tener un lugar destacado en la grilla.



“Hay un camino ahí, hay un tiempo cinematográfico y del relato que es hermosísimo y me parece que debería estar en un destaque, en una muestra competitiva en algún momento”, sugirió sobre el crecimiento del cine comunitario y el cine indígena.



“Creo que también hay que pensar abrir esos espacios de competencia no por las premiaciones, sino porque a veces el foco está en las competencias y las muestras son algo más paralelo”, cerró al tiempo que subrayó la necesidad de seguir trabajando juntos para generar un diálogo regional en común.