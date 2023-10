Guarderías mantienen mayor matrícula en el turno mañana

sábado 14 de octubre de 2023 | 6:04hs.

Algunos jardines maternales de Posadas ya abrieron inscripciones para el 2024 pero por la inflación, las cuotas mensuales del año que viene aún no están determinadas. En este sentido, directoras de varios espacios comentaron a El Territorio que hay mucha demanda en el turno mañana y el mínimo de horas a contratar varía entre tres y cuatro.



Los niños pueden ingresar a las guarderías entre los 45 días de vida y los cuatro años dependiendo de la institución. Algunos espacios optan por que cada niño lleve la vianda diaria ya sea de desayuno, almuerzo o merienda y otros, incluyen el servicio con las comidas.



En este sentido, la vicepresidenta de la Asociación de Jardines Maternales y directora del jardín ‘Había una vez’, Silvia Saldaña, hizo hincapié en que los padres se fijen antes de contratar, si los espacios están habilitados correctamente.



“En mi jardín cuidamos y acompañamos a bebés de 45 días en adelante. En las cuatro salas que tenemos siempre hay mucha demanda. En Posadas el problema de los jardines peinados son los costos para el mantenimiento de la institución. Trabajamos con niños en sus primeros 1.000 días de vida, son muy pequeños y necesitan mucho personal para atender y estar pendiente de las necesidades de los niños en esa etapa de pañales, alimentación y estimulación”.



Asimismo detalló que avanzaron en una ley que regule esta actividad pero aún falta para ser implementada. Según puntualizó Saldaña, durante su experiencia como titular en un jardín, el mayor flujo de niños es durante la mañana porque asisten varios hijos de empleados de entidades públicas, que por lo general trabajan las seis horas corridas en el turno de la mañana. Otros padres que son empleados de comercio contratan de 8 a 12 y de 16 a 20 y durante el mediodía retiran a sus hijos para almorzar.



Horas a contratar

“El mínimo que tenemos en mi jardín son tres horas y el máximo son 8 horas. Son muy pocos los que van solamente para jugar, para socializar o para tener una actividad fuera de casa. El niño que va al jardín maternal va porque mamá y papá tienen que ir a trabajar y esto se da mayormente en el horario de la mañana. Por eso, abrimos desde las 6 y media de la mañana y trabajamos horario corrido hasta las 20 horas. El 20% de la matrícula se quedan las ocho horas corridas”, explicó la vicepresidenta de la asociación.



Actualmente, en el jardín ‘Había una vez’ las cuotas mensuales de tres horas cuestan $25.000. Estos precios podrían variar en los próximos meses debido al contexto económico.



“Durante el mes de septiembre a octubre hubo un 15,7% del índice de los costos. Tenemos que ahorrar todo lo que son los impuestos, cargas sociales de todos los empleados, teniendo en cuenta que nuestros empleados están como empleados de comercio. Por eso estamos impulsando la ley porque no somos un comercio, sino un servicio esencial”, concluyó.



Magic World

En tanto, en el jardín maternal Magic World cuidan a niños a partir de los tres meses hasta la salita de cuatro inclusive. En sintonía, contó que la mayor concentración de la matrícula está en el turno mañana.



Según mencionó, después de la pandemia por Covid-19 los niños no permanecen tantas horas en la guardería ya que por un lado, las condiciones económicas hacen que los padres ya no puedan contratar más horas y por otro, buscan otras alternativas en el turno tarde.



“Algunos dejan con algún familiar o los inscriben en otras actividades. Lo mismo ocurre en los viernes, que es la previa del fin de semana, asisten pocos chicos porque algunos de los progenitores ya optan por cuidarlos”, mencionó la psicóloga y propietaria de Magic Word, Natalia Romina Gómez.



De igual forma, sostuvo que el costo de la matrícula es de 35.000 pero aún no pueden fijar el precio de cuotas mensuales 2024 porque la inflación crece todos los meses. Actualmente las tres horas diarias tienen un costo mensual de 30.000 y partir de ahí, se cobra 6.000 por hora agregada.



“Soy licenciada en psicología, especialista en niños y trabajan conmigo una psicopedagoga y una maestra jardinera. Tratamos de generar una atención y brindar un servicio a través de la estimulación respetuosa. Si bien nos desarrollamos de forma grupal, hay niños que dejamos que tengan su tiempo y su espacio. Esto ocurre en cuestiones cognitivas y conductuales”, dijo la directora del jardín.



En el mismo marco, comentó que también brinda atención a padres a través del acompañamiento psicológico. Según notó, esto también vino tras la pandemia y asisten un gran número a esas entrevistas y ellos mismos son los que buscan ayuda ante alguna dificultad. Además, se nota un gran interés e interacción de los padres en la crianza de sus hijos y la responsabilidad ya no está volcada solamente a las madres.



“Hoy nuestro mayor desafeo está relacionado a lo económico. Nos cuesta mucho llegar con las cuotas porque somos un servicio, las maestras son empleadas de comercio por ende, ese es un desafío constantemente que tenemos desde la asociación para trabajar en una ley. Esto se suma a que convivimos con menores de edad y tenemos que estar todo el tiempo en alerta y sin descanso”, cerró la directora de Magic World.



Una propuesta diferente

Por su parte, desde el jardín maternal Avy’a comenzó la inscripción para niños de seis meses a 6 años. Los que se inscriben ahora congelan la cuota de febrero de 2024 por 40.000 y la matrícula tiene un valor de 30.000.



“Traemos una propuesta diferente a lo que generalmente las familias están acostumbradas. Soy psicopedagoga, estoy a cargo de la dirección y hago atención temprana desde hace tiempo. Nuestra propuesta viene a cambiar esto de trabajar con niños por sala, por edad, sino más bien nosotros nos enfocamos en el desarrollo del niño”, aseveró la directora Alejandra Venialgo.



Entre las actividades para la estimulación cognitiva, el espacio se enfoca en cuatro áreas del desarrollo del niño: área motriz, área socioemocional y conductual, área del lenguaje y la comunicación, y por otra parte, el área de coordinación visomotora, cognitiva y multidimensional. El objetivo de esta oferta es generar experiencias enriquecedoras por medio de actividades y juegos. Además se acompaña a la crianza respetuosa y también trabajan con la pedagogía Montessori.



“Por ahí se puede tener a un niño de 3 años pero madurativamente puede ser un niño de año y medio. Entonces voy a empezar a trabajar con el chico y eso me da la pauta de qué habilidades tiene y qué es lo que falta. Nos enfocamos en esas áreas de desarrollo y vemos en qué etapa madurativa se encuentra el niño para empezar a trabajar”, indicó Venialgo.



En Avy’a ofrecen un horario amplio desde cuatro en adelante en lo que refiere a jardín maternal que actualmente cuesta 30.000. El servicio de guardería tiene un valor de 2.000 pesos la hora y permanecen abiertos de 7 a 20. En Avy’a el servicio de guardería se puede contratar a partir de una hora. Foto: Marcelo Rodríguez

“Nosotros tenemos salidas recreativas en donde vamos a la granja inclusive junto a los bebés. Buscamos experiencias para interactuar con la naturaleza y otras actividades fuera del jardín. La demanda más grande que nosotros tenemos es de bebés chiquitos y de alrededor de 1 año y medio. Si un padre quiere mandar dos horas por día porque eso es lo que quiere o es lo que necesita, también lo evaluamos”, agregó.