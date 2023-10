‘La hija de Dios’, el documental de Dalma Maradona

sábado 14 de octubre de 2023 | 6:00hs.

La imagen de Dalma Maradona (36) recorriendo por primera vez el potrero de Villa Fiorito y el momento en el que Guillermo Coppola revela que su gran amigo fue en verdad “el gran amor de su vida”, son algunos de los pasajes que se podrán ver desde el 26 de octubre por HBO Max, cuando se estrene “La hija de dios”.



Dalma, la hija mayor de Diego junto a Claudia Villafañe es la protagonista de este documental biográfico dirigido por Lorena Muñoz. Y es la voz de Dalma la que se escucha a lo largo de las tres entregas que integran la historia.



Dalma relató sobre el proyecto: “No lo pensé mucho. Cuando me llamó Axel Kuschevatzky para contarme la propuesta, me dijo que le habían pedido contar una historia de mi papá, pero que había historias que ya se habían contado un montón. Quería darle una vuelta de rosca aportando mi mirada de él, porque es un recorte de mi relación con él y yo explicó por qué para mí no es el Dios que es para muchos, sino que es mi papá. Es una mirada con mucho amor”.