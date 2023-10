Susana Giménez y Moria Casán hablaron de su enemistad

viernes 13 de octubre de 2023 | 6:00hs.

Esta semana y desde su casa La Mary, en Punta del Este, Susana Giménez habló con LAM antes de debutar en el teatro con la obra ‘La piel de Judas’. En un momento de la conversación, la conductora habló de su enfrentamiento con Moria Casán.

“Trabajamos muchos años juntas, pero después Moria se peleó conmigo, no entiendo por qué. De repente le agarró algo, pero no ganás nada peleando, las peleas son ridículas. Me acuerdo del trabajo que hicimos juntas y lo bien que lo pasábamos ahí, nunca un sí ni un no”, dijo Giménez.

Así las cosas, en LAM fueron a buscar el testimonio de Moria, quien sin dudarlo le respondió a Susana. “No le pego a ella, tenemos ironías. Nos llevamos divino, fuimos compañeras durante los años 80, me enseñó a jugar al ‘jodete’, tengo la mejor con Susana”, dijo. “Lo que tiene ella es un humor con el que nunca se quiere enterar de algo que está muy al borde. Además del humor y la ironía, yo manejo el sarcasmo”, trazó Casán sobre las diferencias entre una y otra.

“Es una mina que respeto mucho, hemos sido muy felices y nunca ha habido un roce entre nosotras. Le mando un beso si siente que tal vez la herí con algunas cosas, no fue mi intención”, cerró.