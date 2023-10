Keith Richards sobre la guitarra: “Es imposible saberlo todo”

jueves 12 de octubre de 2023 | 6:00hs.

Los Rolling Stones están listos para la salida de su disco ‘Hackney Diamonds’, el 20 de octubre.

En el marco de la promoción de este nuevo material, Keith Richards, se sinceró sobre cómo su estilo de tocar la guitarra cambió en los últimos años por la artritis y la edad.

El legendario guitarrista habló sobre su evolución con el instrumento: “Lo fascinante es que cuanto más tocás, menos lo sabes”, le dijo Richards a la BBC. “Te proporciona un sinfín de preguntas. Nunca podrás saberlo todo. Es imposible saberlo todo”.

En la entrevista le preguntaron a Keith sobre si la artritis le había afectado su capacidad para tocar. “Curiosamente, no tengo ninguna duda, pero no tengo ningún dolor, es una especie de versión benigna”, respondió el rockero de 79 años. “Creo que si bajé un poco el ritmo se deba más a la edad”, expresó y añadió, “cuando pienso ‘ya no puedo hacer eso’, la guitarra me mostrará que hay otra forma y se abrirá una nueva puerta”.