Abuelo propone una Estudiantina de 7 días “para poder acompañar”

miércoles 11 de octubre de 2023 | 6:00hs.

Durante la jornada de ayer, el ciudadano posadeño Ricardo Domínguez presentó un proyecto para que la Estudiantina posadeña tenga una duración de siete días.

La propuesta llegó en el marco del Parlamento Municipal de los adultos mayores, que se viene llevando adelante con el objetivo de revalorizar a este grupo etario en los ámbitos de poder, decisión política y propiciar su participación activa en el desarrollo de la capital provincial.

Y Domínguez, miembro del Parlamento y a cargo del proyecto, dialogó con el programa Acá te lo contamos por Radioactiva para brindar más detalles sobre su propuesta: “Conversando con mis hijas y nietos dialogamos sobre un problema recurrente de la Estudiantina que tiene que ver con las horas de pasadas. Mi nieto va al Janssen por ejemplo, pero no pude ir a verlo porque la primera vez pasó a las 17 (hacía mucho calor) y para nosotros no es conveniente ir a ese horario. Y la segunda vez pasó a las 5 de la mañana, y en el anfiteatro a las 6 de la mañana, horas que no son lógicas para todos los que queremos participar”, explicó.

Por eso, su propuesta se centra en agregar días a la fiesta para desglosar la grilla, de modo que una sola jornada (que dura alrededor de 12 horas con 25 escuelas en competencia) se reduzca a la mitad, convirtiéndose en dos días de 6 horas de desfile.

“La idea es que se dividan las pasadas y lo que hoy se hace en una sola noche se realice en dos. Así todos podemos participar y acompañar”, argumentó.

En el pedido también especifica la necesidad de “un lugar fijo con unas tribunas de cemento, oficinas para Apes y baños instalados”. Al respecto, explicó: “Lo que pedimos es que se haga una tribuna con lugares especiales para las personas mayores porque tenemos que dejar el auto lejos, tenemos que andar arrastrando los sillones y ya no tenemos la edad para eso”.

Domínguez planteó también que la fiesta se lleve adelante precisamente en la semana del 21 de septiembre, “y que comience a las 19 y que termine a la medianoche con la pasada de 13 colegios por día”. También aseguró que el proyecto fue muy bien aceptado por todos los presentes y ahora queremos saber qué opinan los estudiantes”.

Por último, no sólo como ciudadano comprometido sino también como padre y abuelo defensor de la fiesta, alegó: “Tengo 74 años y apoyo la Estudiantina desde el año 91; primero participaron mis hijas y ahora acompaño a mis nietos. Creo que nuestra fiesta es única en el país, participan todas las juventudes, une a los jóvenes y como adultos tendríamos que involucrarnos para que vaya mejorando año tras año.