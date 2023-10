Ablación sólo es posible en 4 de cada mil fallecidos

miércoles 11 de octubre de 2023 | 6:05hs.

El segundo debate presidencial tuvo lugar el domingo por la noche y, entre cruces de los cinco candidatos, dejó mucho que hablar. En esta ocasión, el candidato por La Libertad Avanza, Javier Milei, se pronunció sobre la donación de órganos contrastando erróneamente la lista de espera de pacientes y las muertes registradas en el país. “Hay 7 mil personas esperando un trasplante y 300 mil potenciales donantes. Hay algo que no funciona en el medio y que genera un montón de corrupción”, dijo.

Si bien el último dato disponible, correspondiente a 2021, es que en Argentina se registraron 436.799 muertes por todas las causas, ello no significa que todas las personas fallecidas puedan convertirse efectivamente en donantes de órganos y tejidos. La donación depende de si la muerte se produjo en la terapia intensiva de un hospital y de su certificación bajo criterios neurológicos, lo que ocurre aproximadamente en 4 de cada 1.000 casos. “Hay errores muy severos que son inviables para un candidato a presidente. En Argentina todo el sistema de salud garantiza que sea prácticamente imposible que se trafiquen órganos.

El Estado garantiza salud para todos y, en el caso de trasplantes, la persona más pobre del país tiene los mismos derechos de accesibilidad que el que tiene más plata”, remarcó el director del Centro Único de Coordinación de Ablaciones e Implantes de Misiones (Cucaimis), Luis Esquivel, en diálogo con Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7.

A su vez, hizo hincapié en que “la OMS tiene como referentes en la procuración de órganos y tejidos para el trasplante a España, Italia y Argentina, países líderes en el mundo en esta actividad”. “¿Quién compraría un órgano obtenido ilegalmente, sin asegurar que sea compatible y sano? ¿Quién pagaría por un órgano que, a lo mejor, sacaron de un animal? Si no funciona, ¿a quién se le reclamaría?. Los órganos necesitan garantía de calidad y solo un sistema integrado puede contrastar la compatibilidad de todos los receptores, o de un posible receptor, con los órganos que estén disponibles”, cuestionó.

“El gran error del candidato a presidente es que contrastó la necesidad de 7.000 órganos que hay en el país, que es cierta, contra 400.000 muertes que hay en el país por año cuando no cualquier fallecido es donante de órganos. Tiene que fallecer bajo criterios neurológicos, en muerte encefálica en una terapia intensiva, y sus órganos tienen que estar bien cuidados porque, de lo contrario, no podrían salvar vidas.

Según el informe de Incucai, eso ocurre en 4 de cada 1.000 fallecidos y, por año, son poco más de 2.000 o 3.000 fallecidos que podrían ser donantes de órganos”, explicó el médico.

Tanto para ser receptor como donante de órganos y tejidos existen una serie de procesos preoperatorios, intraoperatorios y de fiscalización, seguimiento y tratamiento posteriores al trasplante.

“El primer paso es declararse receptor de órganos e incluirse en la lista de espera, que puede alcanzar hasta las 1.000 personas entre las más compatibles. Hay un puntaje según la coincidencia de edad, el tamaño del órgano y su identidad genética. La lista es generada por un sistema informático que valora esos parámetros preestablecidos para que los órganos vayan a los receptores con menor probabilidad de rechazar el órgano o enfermarse por el mismo”, puntualizó el director de Cucaimis, Luis Esquivel.

En este sentido, señaló que los pacientes en lista de espera renuevan sus estudios médicos cada cuatro o seis meses según el tipo de órgano que necesitan.

“Las características genéticas de una persona pueden variar a lo largo del tiempo, sobre todo si recibió transfusiones. Aparte, se evalúa permanentemente a los candidatos para saber si están en condiciones de recibir. Cuando hay un caso compatible, se arma una lista de distribución con la que los equipos de trasplante aceptan o rechazan el órgano según las condiciones de su paciente”, precisó.

“Cuando el Incucai interviene, desde el momento en que la terapia intensiva constata el fallecimiento de una persona bajo criterio neurológico, se inicia una serie de estudios a contrarreloj para saber si esa persona puede llegar a ser donante o no. Se consulta al sistema nacional de información para saber si se negó o no a la donación; si no se negó, se lo considera donante. Luego, se informa a la familia del fallecimiento y que su familiar es o no donante. Mientras tanto, se habilita a los equipos de ablación a movilizarse”, completó.

Misiones, en cifras

El director del Centro Único de Coordinación de Ablaciones e Implantes de Misiones indicó que “hay aproximadamente 2500 personas que expresaron no ser donantes y, a favor de la donación de órganos se expresó casi el doble de personas, alrededor de 4000”. Dentro del marco normativo de la Ley Justina, aclaró que “son donantes todos aquellos que no se expresaron de ninguna forma”.

Por otra parte, el médico destacó que Misiones está entre las cinco jurisdicciones provinciales con mejores indicadores de ablaciones de órganos y tejidos.

“En lo que va del año se realizaron 25 ablaciones y superamos los 50 pacientes trasplantados. En tejidos, superamos los 80 donantes de córneas”, celebró. Respecto a los pacientes con fallo renal, subrayó que el trasplante es la mejor solución debido a la incomodidad y el costo de realizarse diálisis.

“En el país hay cerca de 30.000 personas en diálisis y en Misiones alrededor de 700”, concluyó.