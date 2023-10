Autismo: diagnosticaron a 20 niños que ya están en tratamiento

martes 10 de octubre de 2023 | 6:04hs.

La detección temprana del trastorno del espectro autista (TEA) es fundamental para poder intervenir y alcanzar, con el debido tratamiento, un pronóstico de desarrollo favorable. Uno de los instrumentos de diagnóstico es la evaluación Ados 2, la cual se realiza de manera gratuita a familias residentes en Posadas que cumplan con los requisitos del Centro Municipal de Evaluación.

El lugar funciona hace un mes en el Centro de Atención al Vecino (CAV) de las calles Urquiza y San Martín, desempeñando un papel esencial al ofrecer una herramienta estandarizada y semiestructurada a través de la cual se evalúan diversos aspectos de la comunicación, la interacción social, el juego, el uso creativo de materiales y la conducta restrictiva repetitiva de niñas y niños de 2 años y medio a 7 años.

“Las instancias de evaluación iniciaron en octubre. En el primer mes, se han acercado unas 60 familias de las cuales 20 pasaron a la admisión”, comentó la coordinadora del Centro Municipal de Evaluación Ados 2, Soledad Acuña, en conversación con El Territorio.

A su vez, remarcó que las intenciones futuras son poder ampliar el rango etario de pacientes, extender el servicio al interior de la provincia y poder trabajar articuladamente con otros centros para que haya continuidad de tratamiento en los casos detectados.

“La evaluación Ados 2 es parte del proceso de diagnóstico, nos da un corte del tipo de severidad que puede llegar a tener el niño si está dentro del espectro autista. Cuando se tienen sospechas, se pasa por una serie de pruebas y éste es el último eslabón, utilizado para determinar el grado o nivel de compromiso con el que nos encontramos”, explicó. En este sentido, señaló que el nivel de compromiso determina qué ayuda necesita el paciente diagnosticado. “A menor nivel, mayor ayuda en cuanto a herramientas y contextos en los que se desenvuelva”, dijo.

Respecto a los requisitos de admisión, la psicopedagoga puntualizó que se dividen en dos áreas. La primera es la clínica, que inicia con la derivación del neurólogo que solicita la evaluación Ados 2. Debido a que el centro está destinado a familias de bajos recursos, la segunda parte implica que las trabajadoras sociales realicen un análisis socioeconómico del grupo familiar observando recibos de sueldo, cantidad de integrantes y tipos de consumo. Sin embargo, se contemplan casos de familias que tengan obra social, como IPS, por lo que recomiendan acercarse a consultar.

Si bien no existen muchos centros que realicen esta prueba de manera gratuita, la coordinadora del Centro Municipal de Evaluación Ados 2 hizo hincapié en la importancia del diagnóstico temprano y preciso. “Hasta ahora, los niños admitidos tienen entre 2 años y medio y 5 años. Insistimos en que cuanto antes tengamos el diagnóstico, mejores apoyos e intervenciones podemos hacer para tener un pronóstico favorable”, subrayó. Por otra parte, adelantó que a partir de noviembre se darán charlas orientativas sobre los primeros indicadores de TEA destinadas a auxiliares, docentes y directivos, en articulación con el Ministerio de Desarrollo Social, espacios de primera infancia y algunos Caps.



Formación docente, una necesidad

Aunque existen servicios relacionados al autismo, no hay suficientes espacios y soluciones que nazcan de la necesidad real de las familias con niños con trastorno del espectro autista.

Si bien la prevalencia es que uno de cada 40 chicos nace con autismo, aún es necesario hilar fino sobre distintos aspectos que hacen a la integridad y el desarrollo de las personas con trastorno del espectro autista (TEA). Por mencionar, la formación de docentes

en materia de inclusión, el acceso a herramientas tecnológicas y beneficios sociales, o la preparación para la futura salida laboral.

“Todavía no conseguimos políticas públicas que atiendan a las necesidades de las familias de menos recursos. Tampoco tenemos respuestas razonables y duraderas de parte de las obras sociales. El problema no se toma en serio desde raíz”, cuestionó el presidente de la Fundación de Apoyo a Padres de Hijos con Espectro Autista (Fapadhea), Eduardo Sisto, en conversación con El Territorio.

En primer lugar, señaló que “los institutos de formación docente no abordan la inclusión y los chicos van a la escuela necesitando que la maestra esté preparada porque la escolaridad es obligatoria y, si no van con una maestra integradora, no son recibidos”.