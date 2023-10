Feriantes auguran abundancia de frutas y verduras de cara al verano

lunes 09 de octubre de 2023 | 6:04hs.

Las últimas lluvias beneficiaron a los productores misioneros, quienes saben deleitarse en las Ferias Francas con su abundante producción.

En este sentido, y de cara al verano, aseguran que tendrán un importante número de producción y variedades para ofrecer gracias a las precipitaciones. “Esto genera baja en los precios y aumento en la demanda. Además, por la competitividad con las verdulerías tenemos solicitudes en los barrios para que puedan asistir productores y comercializar sus productos”, indicó José Villasanti, presidente de la Asociación de Ferias Francas.

Por su parte, los productores consultados mencionaron que “se prevé una buena temporada de verano con distintas verduras, sobre todo de hojas”. “Esto es un alivio porque las dos últimas temporadas nos costó mucho, no teníamos producción para ofrecer por la sequía. Pero la situación cambió”, dijo Ernesto Fritzen, productor de Florentino Ameghino.

Más verduras de hojas

El clima acompañó en lo que va de año y la cosecha de lechuga, acelga, perejil, rúcula, cebollita de verdeo y también mandioca se lucen a grandes escalas en los bancos de los feriantes que ofrecen sus productos en distintos puntos de Posadas y del interior de Misiones. Incluso, en esta oportunidad tras el recorrido de El Territorio en las ferias francas de la capital provincial se constató la producción local de tomate misionero.

Villasanti dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 y sostuvo que “el tiempo está acompañando muy bien, llueve normalmente por lo que hay bastante verduras en la feria todo lo que es lechuga, perejil, acelga, repollo, rúcula. Todo lo que es hoja abunda y por eso también se ven buenos precios de estos productos”.

Además, contó que hay productores que se largaron a sembrar tomate y les va de manera favorable. “En las ferias los precios varían un poquito según el productor, por ejemplo, la cebollita y el perejil están a 100 pesos cada uno, hay oferta de lechuga a 150. El mismo valor cuesta la acelga”, detalló.

Por otra parte, indicó que debido a la situación económica hay más pedidos de comisiones barriales en algunos puntos de la capital misionera, quienes solicitan llevar algunos productores para que les quede más cerca adquirir los productos.

También Fritzen habló sobre lo favorable que han sido las lluvias siempre y cuando el productor cuente con todas las herramientas y recaudos para que no le genere pérdidas. “Hubo zonas en las que llovió más que otras, las precipitaciones no suelen ser parejas y nuestro clima cada vez es más indescifrable por lo que tomar recaudos como tener los cultivos bajo techo, invernáculos, aprovechar el agua para hacer reservorios y otras cuestiones a tener en cuenta, son importantes”. Luego, insistió en que las épocas de sequía fueron muy difíciles: “Recordar esa temporada te angustia porque las verduras de hojas no salían, la producción quedaba por el camino. Es decir, plantabas pero sabías que no ibas a cosechar ni el 30% de eso.

Entonces, esto hay que aprovecharlo y comercializar en lo posible todo lo cosechado para seguir plantando”. Por último, el productor de Ameghino expresó que la vida del productor es un desafío constante sobre todo con los cambios climáticos que es consecuencia del calentamiento global. “La realidad es que las ferias francas también apuntan a concientizar a comer sano, y a cuidar la tierra. La base es la tierra, sino no tendríamos estos alimentos”, cerró el productor que asiste mayormente a la Feria del barrio Villa Cabello.

Más competitividad

Por su parte, Villasanti remarcó que “resultan más competitivos estos productos a comparación de lo que se vende en una verdulería de barrio. También se destacan porque son productos frescos, así que eso también lleva a que la gente busque esta alternativa de calidad y precio”.

En este contexto, Julia López, productora de Colonia Andrade, contó que “al productor el cuesta sostener muchas veces su producción, pero que la demanda en las ferias les rinde, y esto hace que se genere un lazo con el cliente también”. La feriante que suele asistir a la feria de la chacra 32-33 los miércoles y domingo, sostuvo que “actualmente está saliendo el tomate misionero, que durante mucho tiempo costó cosechar por una plaga que lo afectaba, y en la actualidad está saliendo bien y sale $300 el kilo”. Lo que comparando con una verdulería cuesta entre $100 y $300 más económico porque según comercio, el tomate por kilo vale entre $400 y $600.

López expresó que hay clientes de todo tipo, “está el que sabe que tiene la feria cerca y pasa a comprar para la comida del día o el que hace la compra semanal, cada consumidor sabe cómo cuidar su bolsillo”.

Para finalizar, analizó que las verduras de hojas son las que más barato están por la sobreproducción que puede haber. “Por eso capaz en la feria encontrarás dos mazos de cebollita de verdeo o perejil por $150 o a veces hasta $120, cuando en la verdulería pagás una sola por ese valor. Lo mismo sucede con la lechuga, rúcula y acelga, son más baratas las de producción local de las ferias”.

La opción es la mandioca

Según Villasanti, en estos momentos se vende mucha mandioca. “Ahora se está plantando para que no suceda como el año pasado que no tuvimos para las fiestas, era muy difícil conseguir por el tema de la sequía”.

Luego, añadió que “esto va a llevar a que a fin de año haya mandioca nueva en toda la feria y seguramente a buen precio porque el clima está contribuyendo y con respecto a la papa sale mucho más barato y es un producto nuestro, de los misioneros”.

En ese sentido, apuntó que el precio de la papa sigue en alza y una vez que se termine la temporada de mandioca ingresa todo lo que son los zapallos de tronco o batata de muy buena calidad, lo cual también puede reemplazar a la papa y se consigue de los feriantes y productores.

Tras ser consultado por la sandía, el referente de las ferias francas dijo que las que se están comercializando no son de Misiones. “Las misioneras salen para mediados de octubre y son más dulces por excelencia, más lindas las frutas así hay que esperar para adquirir algo de buena calidad”.



Año favorable para los cultivos

José Olinuck, agrometeorólogo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta), anticipó que “este es un año muy positivo para la producción misionera”. Contó que con el invierno corto que hubo en la tierra colorada no se registraron daños en los cultivos porque solamente se registraron dos escarchas en todo el invierno en algunas localidades. “El daño del frío no repercutió, entonces la pastura y cultivos como banano están en pleno crecimiento. El té y la yerba están brotando normalmente”, expresó. Añadió que el fenómeno El Niño ya está presente y las lluvias serán cada vez más abundantes.



En cifras

$150

Vale el mazo de lechuga, rúcula o acelga, mientras que la cebollita de verdeo o perejil puede valer $100 cada uno, o dos por $120 o $150, según productor.