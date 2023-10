Mirtha volvió a la tv con picos de más de 12 puntos de rating

lunes 09 de octubre de 2023 | 6:00hs.

La espera terminó y Mirtha Legrand volvió a la televisión, su segundo hogar desde hace 55 años. Con la emoción a flor de piel, la gratitud a su público incondicional y la contención de sus afectos, la Chiqui hizo sonar su inconfundible melodía y después de un video con algunos momentos icónicos de su carrera, se encendió la luz de aire y saludó como tantas otras veces.

Mirtha saludó de pie y se sentó bañada de aplausos: “Vamos a comenzar los legendarios sábados. Porque yo ya soy una leyenda. Y la leyenda continúa”, sentenció para recibir la segunda gran ovación.

Del otro lado de la pantalla, el público la esperaba con ansias, como lo demostraban los 8,6 puntos que marcaba el rating según la medidora Kantar/Ibope.

Mirtha reconoció también que en un momento pensó que no volvía a la televisión, pero el cariño de la gente le hizo cambiar de opinión. “Me dediqué a ir a los teatros de noche. Quiero agradecer al público lo que me han aplaudido, el amor que me tienen y cómo me lo demuestran, ese público maravilloso que he conquistado a través de tantos años, de tantos años que estoy trabajando y que me dicen cosas maravillosas”, señaló emocionada.

En relación al rating, la Chiqui mantuvo su delantera hasta el final, con más de 12 puntos, convirtiéndose en la más vista de la noche.