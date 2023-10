Passalacqua pidió votar a Massa y a los candidatos de la Renovación

domingo 08 de octubre de 2023 | 6:05hs.

El actual diputado provincial y recientemente electo gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, afirmó que Sergio Massa de Unión por la Patria (UP) es quien tiene las propuestas más claras y se encuentra con mejores chances de gobernar la Nación de manera federal, que es lo que importa a provincias como Misiones en contraste con los demás candidatos, con miradas centradas en Buenos Aires. Analizó el riesgo que implicaría un recorte de la coparticipación para las provincias y los municipios en áreas críticas como salud, educación y obras. Passalacqua también alentó a acompañar a los candidatos de la Renovación al parlamento argentino, para llevar tanto las inquietudes de la provincia como contar con respaldo a las gestiones que hará como gobernador de la provincia en Buenos Aires.



En una amplia entrevista desarrollada en Acá te lo Contamos de Radioactiva 100.7 del diario El Territorio, Passalacqua detalló algunas cuestiones pendientes que piensa desarrollar cuando asuma en diciembre, además de resaltar la gestión del actual mandatario provincial, Oscar Herrera Ahuad.



¿Qué pasaría con la Argentina en el hipotético caso que asumiera la presidencia Javier Milei o Patricia Bullrich?

No sabría decir qué pasaría en toda la Argentina, pero en Misiones nos interesa que el gobierno funcione. Por las propuestas que tiene cada candidato uno comprende el horizonte por el que piensan ir y trabajar. Y toda propuesta que apunte a disminuir la coparticipación no beneficia a la tierra colorada. Lo que significa menos escuelas, menos cordones cuneta y otras obras. Un Estado presente hace asfalto, paga a los docentes, a los policías y enfermeros. El acompañamiento a las cooperativas. Todo esto es el Estado. Por lógica, esto afecta a la vida social y hace que la calidad de vida disminuya. Por ahí está el vecino que dice yo tengo un quiosco y no tengo nada que ver con el Estado, pero es importante hacerle ver que su hijo va a la escuela pública, sus familiares se atienden en el Madariaga y todos estos lugares son el Estado. Si estos lugares no se financian, nos quedamos sin salud y educación pública. En el caso de que esto suceda, será difícil y complicado.



Se trata de un periodo de cuatro años, asuma quién asuma. ¿Qué viene para Misiones?

Soy argentino y me preocupa lo que sucederá en el caso de que estos candidatos salgan electos. Pero más me preocupa Misiones y defender lo que tenemos. Nosotros nos debemos a nuestra historia. A los colonos, al comerciante, a los docentes, a todos los laburantes. Le temo a las injusticias que existen con los grandes centros urbanos sobre la geografía en la que estamos.



¿Cuál es su postura sobre el actual ministro de Economía?

Estoy convencido que Sergio Massa tiene las convicciones, las ideas, su persona, constancia y coraje que lo lleva adelante. Él le puso el pecho a la situación actual del país. Más allá que nuestro espacio político lo apoye, en lo personal considero que es la mejor opción como candidato a presidente. Demuestra solidaridad, humanismo, busca corregir errores de un gobierno que él no armó y no lo controla. Pero es ministro de Economía y trata de solucionar los problemas que se presentan dentro de sus posibilidades en cuanto a su rol. Cuando sea jefe de Estado será distinto. Además tuvo intervenciones importantes en Misiones, bajar la alícuota de las exportaciones a cero es algo muy positivo para las zonas productivas. La zona aduanera, que busca hacer entender que Misiones es distinta al resto por tener una frontera con dos países limítrofes. Lo que también interesa son nuestros legisladores, los senadores y diputados nacionales. Los cuales son misioneros ante la Nación que llevan las inquietudes de Misiones al pueblo nacional. La Renovación tiene su autonomía, no es parte de un esquema nacional, es provincialista y nos abastecemos del misionero. Tenemos en cuenta la agenda que nos plantea, la importancia de las cosas. Por ello, es relevante acompañar a los legisladores que van ante Nación a fin de conseguir cosas para Misiones. Se trata de un equipo que debe trabajar en conjunto.



¿Qué otros temas hay en agenda para plantear ante Nación?

Misiones no puede tolerar más que el esquema de viviendas sea igual al índice de coparticipación, el cual es muy bajo cuando tenemos el triple de población. El tema de vivienda en Misiones es clave, porque otras provincias tienen un porcentaje poblacional que se mantiene. La tierra colorada al ser la provincia más joven aumentó a grandes rasgos su índice poblacional. Tiene un promedio de edad de 20 años, Argentina tiene un promedio de 30 años. Necesitamos un tratamiento especial para esta situación. Somos la provincia que más crece a nivel país, en los últimos 15 años, el crecimiento fue notable. Por ello también necesitamos tratamiento en cuanto a la energía. Podríamos crecer aún más si tuviéramos gas, somos los únicos sin gas. Un tratamiento especial tarifario con la electricidad. La nafta también. Se trata de justicia y equidad.



A partir del 10 diciembre asumen las nuevas autoridades. Usted es gobernador electo, y también tiene el presupuesto aprobado para su gestión durante el 2024.

Sí, somos la primera provincia del país en aprobar el presupuesto. Sin un presupuesto es imposible gestionar. Hay un orden político. Hay propuestas. Gracias al ingeniero Carlos Rovira. Con un presupuesto aprobado, hay garantías para gobernar. En este momento, el foco está puesto en las elecciones generales y nacionales, después de la segunda vuelta se plantea el equipo que me acompañará. No es un cambio de gobierno, más bien es otro modelo que sigue posicionando la idea del misionerismo. Pensamos en eso. Oscar Herrera Ahuad, el actual gobernador lo hizo muy bien. Es un gran gobernador y le tengo mucho aprecio. Daremos continuidad a la gestión. La premisa es primero Misiones, segundo Misiones y tercero Misiones.



En cuanto a lo que queda de campaña, ¿cómo serán los próximos días hasta el 22 de octubre?

Acompañar a los legisladores es importante. Hay que ser una distinción y destacar la buena política. La que es cercana a la población y escuchar. Los legisladores de la Renovación son personas de trabajo, y conocen muy bien la tierra colorada. Los que van a llevar la agenda del ciudadano misionero al Congreso y al Senado. No dependemos de lo que decida Buenos Aires. Elegimos nuestros representantes, y queremos que lleven los proyectos e iniciativas que pueden trasladarse a nivel nacional. Como la escuela de robótica y el Silicon. Misiones tiene cuestiones de vanguardia que la posicionan y no por ello se descuida la agenda diaria del misionero. Es darles importancia a las necesidades urgentes y a lo que se viene, que esto último mayormente se impone. Misiones decidió estar a la vanguardia con la tecnología sobre todo para la juventud. Gestiones relacionadas a la escuela de innovación, de robótica, los espacios maker en toda la provincia. Sergio Massa habló en el debate en el bloque de educación sobre la robótica, tema que lo descubrió en Misiones y supo la importancia que tiene. Todas estas realidades no quitan prestarle atención a la educación pública, y a las escuelas que no tienen agua. Es prestarles atención a todas las cuestiones.



¿Qué le quedó pendiente del primer gobierno y que buscará priorizar durante su gestión a partir del 10 de diciembre?

La problemática de la vivienda. Y tener en cuenta que el Estado nacional es una creación de las provincias. Cuando decidimos hacernos más federales se creó la Nación para que nos cuide, nos proteja y eso me da orgullo. Esto tiene que ver con Buenos Aires. Ser provinciano, tiene que ver con el misionerismo y la Renovación. La Liga de Gobernadores del Norte Grande, es un refugio. Es activa y propositiva, donde se tratan problemas de lejanía, de seguridad, de energía. Es un escenario de funcionamiento de los gobernadores que hace contrapeso a la Nación, que si no nos posicionamos, nos devora. Los bonaerenses se sienten virreyes, y es importante hacerles recordar con respeto que ser federales y trabajar en equipo. Destaco una frase que dice gobernabilidad con gobernabilidad se paga. Ese pacto de trabajar en conjunto y de confianza.



Si debe dejarles un mensaje a los electores. ¿Qué les diría?

Cada vez que hay una elección de esta magnitud, son grandes pasos para la patria. Con toda humildad, los invito a votar al espacio de Innovación Federal que acompaña a Sergio Massa. Estoy convencido que Massa tiene las propuestas claras y mejores chances de gobernar la Nación de manera federal y es lo que nos compete. Los demás candidatos tienen miradas centradas en Buenos Aires.