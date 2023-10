“Los monos son regeneradores del bosque y centinelas de enfermedades”

domingo 08 de octubre de 2023 | 6:04hs.

En Misiones sólo quedan entre 30 y 50 ejemplares del mono aullador rojo, por lo que la necesidad de acciones de protección y recuperación es urgente. Los recurrentes brotes de fiebre amarilla de las últimas décadas y la pérdida del hábitat por la desaparición de bosques nativos son algunas de las causas de esta crítica situación.



Alineada en esa causa, de rescate y reintroducción de la especie, está Luciana Oklander (45), bióloga e investigadora independiente del Conicet en el Instituto de Biología Subtropical (IBS). La importancia de la especie reside en dos aristas: una, el servicio ecosistémico al reforestar de manera natural y dos, ser centinelas de enfermedades.



Oklander desde hace años trabaja en la investigación de monos aulladores, primero en su provincia natal, Buenos Aires, después su misión y pasión la llevaron a ser residente de Puerto Iguazú y por estos días su hogar está en Posadas.



Actualmente coordina un objetivo dentro del Plan Nacional de Conservación de Primates, aprobado en 2021, que establece una serie de medidas para evitar su desaparición. Entre sus actividades más recientes, organizó el taller para la Conservación del Mono Aullador Rojo llevado a cabo en el Instituto Misionero de Biodiversidad (Imibio).



En una pausa en sus actividades, Oklander conversa con El Territorio sobre los alcances del trabajo de relevancia ambiental, sanitaria y cultural.



¿Cuál es la línea de investigación que lideraste en Iguazú?

Hice mi doctorado en Buenos Aires, entre la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA y el Museo de Ciencias Naturales, y después de ahí me fui al IBS, al Nodo Iguazú. Siempre trabajé con monos aulladores, el doctorado lo hice con monos aulladores negros y dorados, que son los que más hay en la Argentina porque están en varias provincias, están en Corrientes, Misiones, en Chaco, en el Norte de Santa Fe y en Formosa. Trabajé con esa especie, haciendo comportamiento y genética y después me mudé a Iguazú, y empecé a ser parte del grupo del IBS, donde seguí trabajando con los monos aulladores, y empecé a tener estudiantes que también trabajaban con los monos caí (Sapajus nigritus), los monos que se ven normalmente cuando vas a Cataratas. Entonces, mis estudiantes trabajaban haciendo más o menos lo mismo que yo, estudiar la genética y la variación de cómo son los comportamientos y las poblaciones en ambientes que están fragmentados respecto a ambientes prístinos y también exploran aspectos de la salud. Las comparaciones son con ambientes cultivados y con cambios de uso del suelo, respecto a otros ambientes más prístinos, como pueden ser los parques provinciales. Nosotros nos enfocamos como ambiente prístino a lo que sería el Corredor Biológico que queda entre el Parque Provincial Urugua-í y el Parque Provincial Foerster, donde hay poblaciones de monos caí. Por último, también empezamos a trabajar con el mono aullador rojo, que ya habíamos hecho algunos trabajos, básicamente buscándolos con otro grupo.



¿En qué consistió ese trabajo de búsqueda?

Una gran cantidad de monos aulladores rojos murieron por el brote de fiebre amarilla, es que son especies muy susceptibles a la fiebre amarilla. Entonces apenas llega la enfermedad transmitida por los mosquitos, ellos no contagian, pero se enferman al igual que las personas y a los tres o cuatro días de contraer la enfermedad se mueren. Por eso se los llama centinelas, porque con sus muertes tempranas avisan que está llegando el virus a través de los mosquitos, y entonces muchas veces da tiempo a hacer campañas de vacunación en los lugares donde se observan estas mortandades de monos.



Lamentablemente acá en Argentina la ola de fiebre amarilla llegó en el 2007-2008 y ahí mató un montón de monos aulladores, tanto los negros y dorados, como también los monos aulladores rojos, que ya había muy pocos, hay una densidad muy baja en Misiones, porque es el límite extremo sur de la distribución; solamente hay en Brasil y en Argentina.



En ese momento casi desaparecieron, se hicieron censos, se les preguntaba a la gente si habían escuchado, porque los monos aulladores son fácilmente distinguibles por el aullido, entonces de todos los sitios donde solían estar la gente decía que no, que no los había vuelto a escuchar, y así pasaron varios años hasta que en el 2014 los fuimos a buscar con un perro de búsqueda, estos perros que están entrenados, lo mismo que para buscar drogas o para buscar dinero, pero en este caso se los entrena también con fecas de la especie que se quiere encontrar y entonces ellos te ayudan a buscar si es que está la especie presente en un lugar.



Y en el 2014 se volvieron a encontrar en tres sitios estos monos aulladores rojos, en el Parque Moconá, en el Parque Piñalito y en los alrededores de Paraíso. Por eso le habíamos puesto también mono fénix porque es rojo y además como que volvió de las cenizas, parecía que se había extinguido en Argentina y, ese fue el trabajo básicamente en aquel momento.



¿Y en la actualidad cómo sigue el trabajo de rescate y conservación de la especie?

Soy coordinadora de uno de los objetivos de un Plan Nacional de Primates que consiste en tratar de conservar a los primates de la Argentina, que son cinco especies, de las cuales en Misiones tenemos tres (los dos aulladores y los caí). El objetivo particular era ver las consecuencias de la fiebre amarilla en los primates y ver qué se podía hacer con esta especie de aulladores rojos que quedaban tan pocos. Entonces en diciembre del 2022 hicimos un taller virtual y en abril de este año hicimos un taller presencial con todas las autoridades, lo organizamos junto con el Ministerio de Ecología, el Imibio y con el Ministerio de Ambiente y Nación. Todo para juntar a todas las personas que tuvieran algo que ver con la especie para tratar de ver si hacíamos algún manejo para reintroducir la especie.



También invitamos gente de Brasil, que trabaja y que tiene un comité específico de esta especie, y poder empezar a coordinar estas acciones.



Ahora estamos en tratativas con un financiamiento de Nación para hacer un relevamiento en toda esta área, para definir dónde están los grupos que quedan, porque de eso depende que se haga refuerzo poblacional o reintroducción.



¿Y en qué consiste el refuerzo poblacional y reintroducción? ¿Tendrían que tener un centro para cuidarlos, tratarlos?

Sí, exactamente. Como son tan pocos, la idea es traer de Brasil monos aulladores rojos. Porque en Brasil tienen mucha deforestación, entonces tienen muchos animales que se quedan sin hábitat y terminan en cautiverio.



¿Por qué es importante esto, trabajar en la reintroducción y en el rescate de la especie?

Uno, para lo que respecta a la ecología, al medioambiente, y otro en cuanto a la salud y a la población en general. Las dos especies de monos aulladores son súper importantes desde el punto de vista de servicios ecosistémicos o contribuciones de la naturaleza al bienestar humano, como se dice ahora, porque son dispersores de semillas. Entonces ellos son regeneradores del bosque natural, comen frutas y una vez que pasa por el tracto digestivo las semillas de los árboles de algunas especies germinan mucho más rápido. Este es un servicio ecosistémico que ellos brindan. Otro, es súper importante es esto de ser centinelas de enfermedades. Estos animales salvan vidas. Porque al tener estos datos de que murió un mono en tal lado, vas y vacunás gente y salvás gente que puede llegar a morir de fiebre amarilla. Entonces tenemos esas son dos aplicaciones para los humanos, más allá del valor intrínseco por la biodiversidad que tienen. Y por otro lado tienen un valor cultural. Hay montones de lugares donde vos vas y te dicen si el monte no aúlla, no está sano. Hay un valor cultural también de estas especies, muy fuerte y muy importante en el interior de la provincia.