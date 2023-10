Por la altura del río Uruguay, suspenden los cruces en balsa

domingo 08 de octubre de 2023 | 6:04hs.

Tras un breve descenso en la tarde del viernes, el río Uruguay a la altura de El Soberbio comenzó a crecer nuevamente ayer por la mañana a razón de cinco centímetros por hora y la lluvia no se detiene en la zona del embalse de la represa Foz Do Chapecó, en el límite entre Río Grande do Sul y Santa Catarina.



Por este motivo la hidroeléctrica comenzó a liberar nuevamente mayor caudal de agua. Según los bomberos voluntarios de El Soberbio que monitorean la zona, el curso de agua medía ayer a las 14 una altura de 8,70 metros. En horas de la tarde, el Comité de Crisis de la municipalidad se reunió junto a efectivos policiales y bomberos para establecer medidas ya que el río aumentaba diez centímetros por hora con tendencia creciente.



Por este motivo, se decidió entre las instituciones proceder a la evacuación de las familias del barrio Unión. Se trata de una zona roja en las que el río Uruguay había alcanzado los 13 metros, altura que establece evacuación inmediata.



En este sentido, solicitaron a la comunidad a que requiera ayuda a comunicarse con los bomberos, Comando de la Policía o con la Prefectura. A su vez, instaron a la población a que cuide el agua, ya que la bomba que distribuye el líquido vital fue tapada por la crecida.



Además, todos los pasos en balsa que unen la provincia de Misiones con el vecino país están suspendidos por el momento. También sigue cerrado el Parque Provincial Moconá y los paseos náuticos inhabilitados, más de 48 milímetros de lluvia cayeron en los últimos dos días. A su vez, los bomberos informaron que “sigue vigente una alerta amarilla por riesgo de inundaciones debido a que se pronostican muchos milímetros de lluvia para las próximas horas y días”.



En tanto, el granizo que cayó el viernes por la noche en la localidad de San Javier, causó daños y destrozos en autos y casas. Desde la Subsecretaría de Protección Civil de la provincia indicaron que tuvieron que ser asistidas al menos 32 familias por los daños del granizo en los techos.



Asimismo, equipos del Ministerio de Salud Pública de Misiones de las zonas Centro Paraná, Sur y Centro Uruguay recorrieron ayer varias zonas afectadas por las intensas lluvias. Brindaron atención primaria, repusieron medicamentos y se relevaron daños en las viviendas para ser reportados a los municipios para brindar la ayuda correspondiente.



Según precisaron desde el organismo, en Candelaria los agentes sanitarios del área programática recorrieron los asentamientos Padre Mujica, Santa Cecilia II y III. En San Javier, integrantes del área programática IV trabajaron en los barrios cercanos al río Uruguay para asistir a los vecinos.



Por su parte, desde la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) informaron ayer que tras permanecer clausurado, se habilitó el paso por el puente provisorio del Pindaytí. En primera instancia, se permitirá pasar vehículos livianos sobre el arroyo de la ruta provincial N° 2.



Desde la Dirección de Alerta Temprana mencionaron que para la jornada de hoy mejorará el tiempo y aumentarán gradualmente las temperaturas. “Aunque estará nublado a partir del amanecer ya no se esperan lluvias en Posadas; en el interior continuaría la lluvia por lo menos hasta el mediodía debido a un frente estacionario ubicado sobre el extremo norte de la provincia”, dijo el titular del organismo, Daniel Fernández Catá.



De la misma forma, sostuvo que la temperatura irá en aumento hasta el martes, que llegaría a 31°. “Justamente el miércoles se interrumpirá el buen tiempo, con lluvias y tormentas. Para esta semana se esperan mañanas templadas y tardes cálidas a calurosas. Las precipitaciones cesarán en la madrugada del jueves. Volverían las lluvias el domingo próximo nuevamente”, explicó el meteorólogo.



Para hoy se prevé alta la probabilidad de lluvias y lloviznas desde la madrugada en el Centro y en el Norte mejorará hacia el mediodía y la mediatarde. En el Sur irá mejorando durante la mañana. La probabilidad de ráfagas será de entre 30 y 60 kilómetros por hora. La temperatura máxima estimada en la provincia será de 23° para Posadas y la mínima sería de 14° en San Javier.