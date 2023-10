Mayoristas abarrotados de clientes por compras familiares

domingo 08 de octubre de 2023 | 6:04hs.

El proceso inflacionario que vive la Argentina sumado a la devaluación del peso frente a monedas de otros países hace que los comercios mayoristas sean sumamente atractivos para las compras domésticas, es decir, productos que son consumidos en las casas.



Si bien hay personas que acuden a estas cadenas para adquirir mercadería que luego revenden, hoy son principalmente grupos familiares quienes acuden a estos centros de compras para hacer rendir la plata.



Otros se reúnen en grupos de amigos, vecinos o familiares. Todo sea para llegar un poco más holgado a fin de mes.



De esta forma, ayer los supermercados mayoristas de Posadas estuvieron abarrotados de clientes locales, de otras ciudades misioneras y paraguayos. Ni la lluvia que cayó en horas de la mañana hizo cesar el flujo de personas. En algunos, incluso, hubo filas de autos y motos para entrar a las playas de estacionamiento. La diferencia cambiaria también atrae a los paraguayos. Foto: Marcelo Rodríguez

Aunque los entrevistados coincidieron en que “todo está caro” en cualquier lado por los magros sueldos, la compra por bulto es aún una opción conveniente para tirar varias semanas o incluso meses, principalmente con los productos no perecederos o fecha de vencimiento a largo plazo.



“Acá hay cosas más baratas como el aceite o pan lactal. Otras cosas están más caras, como el yogurt”, señaló Juan Carlos Pietrowski a El Territorio, mientras cargaba la mercadería en su auto en un mayorista sobre ruta 12.



El hombre que vive en el barrio Santa Rita de Posadas contó que gastó alrededor de 70.000 pesos en la compra y acotó que en la semana también anduvo por otros comercios en busca de precios en productos de limpieza.



Beatriz vino hasta Posadas desde San José, tiene en esa localidad un kiosco y lleva desde la capital misionera productos para revender allá.



“Generalmente vengo una vez al mes o a veces cada quince días. Hoy gasté 125.000 pesos y llevo bastante cantidad, principalmente harina, aceite, papel higiénico y máquinas de afeitar”, comentó la mujer a este medio.



Por su parte, Pablo, que estaba haciendo la compra con su familia señaló que adquirir productos por bultos es para él lo más conveniente teniendo en cuenta que lleva varias cosas no perecederas y así puede al menos ganarle un poco a la inflación.



“Hoy gastamos 80.000 pesos y ahora tenemos para un mes y medio o más. Recién cuando se nos termina esto volvemos. Ahora vinimos antes de las elecciones previendo un incremento en los precios para después”, dijo sobre el motivo que lo llevó a la compra de ayer entre lo que había papel higiénico, aceite, quesos y algunos productos de limpieza.



Compra familiar

“En nuestro caso compramos para economizar más que nada. Pero la realidad es que no hay nada barato en ningún lado”, indicó Nayla González, y contó que su familia está integrada por cuatro personas -dos niños y dos adultos- y pese a que se moviliza en taxi desde el barrio El Palomar hasta la zona del barrio Sesquicentenario donde está el mayorista que eligió, igual le es conveniente en términos dinerarios.

Las familias aprovechan la compra en grandes cantidades. Foto: Marcelo Rodríguez

“Hoy en una compra básica gastamos 120.000 pesos y elegimos venir hasta acá porque sabemos que en otros lugares es incluso más caro”, explicó y siguió: “Encontramos variedad de precios y de productos. Por ejemplo acá tenés primeras marcas y otras más económicas, más opciones”.



Así comparó que en un comercio en su barrio paga 800 pesos la leche para su hijo y ayer la consiguió a mitad de precio.



Al igual que los otros clientes, Juan también coincidió en que las cosas están caras en todos lados pero encuentra en la compra al por mayor productos más baratos, teniendo en cuenta que tiene hijos en edad escolar.



“Comprar la mercadería por bultos o al por mayor sale más económico que en el barrio. Hoy gastamos 220.000 pesos y ahora calculamos que en tres meses recién vamos a volver”, precisó el hombre mientras hacía lugar en el auto para guardar las cosas.



Lorena, otra clienta, comentó que el viernes hizo una compra similar en otro comercio posadeño y gastó 45.000 pesos, en tanto que ayer gastó 54.000 pesos y llevó más cantidad. Sin embargo, observó que cada vez se ve menos variedad de productos en las góndolas. “Hoy llevo aceite, galletitas, toallitas, varias cosas para consumo familiar”, indicó la mujer del barrio La Ripiera de Garupá.



“Vinimos por los vinos que están baratos, pan lactal y caldo de verduras, pero los productos de limpieza los compramos en otro lugar que están más accesibles y así recorremos”, dijo Luciana, de Villa Sarita, que gastó 35.000 pesos en la compra.



Mario viene desde Paraguay favorecido por el cambio. “Conviene mucho venir, en mi caso llevo todo para la casa. Hoy gasté 100.000 guaraníes (11.400 pesos aproximadamente) y allá esto me hubiese salido 250.000 guaraníes (unos 24.000 pesos)”, sostuvo y agregó que antes de llegar a Posadas realizó el cambio de guaraníes por pesos. “Es imposible hacer una compra así allá, acá todo nos sale menos de la mitad”.



Para Lidovina, también cliente encarnacena, las compras son muy accesibles. La mujer cruza en moto, pone los productos en cajas bien aseguradas y lleva algunas cosas para consumo familiar y otras para reventa. En ese sentido, admitió que “venimos a rebuscarnos, nos conviene venir por el cambio. Pero igualmente si el cambio es un poco alto a nosotros siempre nos conviene venir porque acá hay ofertas. Ahora por el fin de semana largaron muchas ofertas”.



“En Encarnación no llevás tantas cosas por 20.000 pesos, que fue lo que gastamos hoy, es mucha la diferencia. Nosotros consumimos mucha harina para reviro, tortilla, torta frita, entonces llevamos eso y aceite, pañales y algunos productos de limpieza”, finalizó la mujer.

En cifras

$20.000 Los tickets más económicos que observó este medio arrancaban en 20.000 pesos. Los más costosos superaban ampliamente los 200.000 pesos.

35 Largas filas hubo en algunos comercios para poder ingresar. Algunos esperaron hasta 35 minutos para entrar a la playa de estacionamiento.