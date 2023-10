Municipios costeros, en alerta por la altura del río Uruguay

sábado 07 de octubre de 2023 | 6:04hs.

Pese a que el río Uruguay se comporta con tendencia a la baja desde ayer a la mañana, el municipio de El Soberbio mantiene el alerta amarilla por riesgo de inundaciones. Los bomberos voluntarios del lugar informaron ayer que la crecida se dio por la liberación de agua por parte de la represa Foz do Chapecó, Brasil, a consecuencia de las intensas lluvias de los últimos días en la región.



Es por eso que si bien no se registraron evacuados, diversos actores del municipio están “en alerta y atentos” en razón de los protocolos de evacuación.



“Por ahora no amerita evacuaciones debido a que había llegado prácticamente a los 11 metros pero en este momento está bajando así que hay que esperar y ver qué precipitación hay el fin de semana”, explicó el intendente Roque Soboczinski, admitiendo que “hay mucha preocupación debido a que si llueven los 400 milímetros que pronostican los meteorólogos de Brasil existe un riesgo enorme de que el río salga de su cauce normal y tengamos inundaciones más grandes”.



Desde el jueves está suspendido el servicio de balsa hacia Porto Soberbo (Brasil) y además se encuentra inhabilitado el acceso al Parque Provincial Moconá y suspendidos los paseos náuticos.



Por su parte, el municipio de Panambí se declaró en estado de alerta permanente por la crecida del río Uruguay.



“Atención vecinos, estado de alerta permanente mientras continúe el pronóstico de lluvias en nuestra región”, expuso la comuna en un comunicado aclarando que “aguas arriba comenzó a descender pero las precipitaciones continúan”.



Situación en Alba Posse

Igual que El Soberbio y Panambí, Alba Posse también está en alerta por la crecida, y es por eso que desde el jueves está suspendido el servicio de balsa y por ende interrumpido el paso fronterizo que conecta dicha localidad con Porta Mauá (Brasil). Prefectura Naval prohibió la navegación de cualquier tipo de embarcación por la zona.



En San Javier la crecida del río Uruguay continúa, y en consonancia con eso, al superar la barrera de 7,70 metros las autoridades decidieron suspender hasta nuevo aviso la balsa que conecta con Porto Xavier (Brasil). De mantener ese ritmo hay muchas probabilidades que el paso internacional siga cortado durante el fin de semana.



En Santo Tomé, Corrientes, la altura del río Uruguay llegó el mediodía de ayer a 7,82 metros y crecía a razón de 10 centímetros por hora.



“La represa de Foz do Chapecó sigue evacuando un importante caudal de agua. Se mantienen las previsiones del repunte del río y las intensas lluvias están pronosticadas para hoy, como también la semana que viene”, señalaron desde Defensa Civil municipal y el Coem (Centro Operativo de Emergencia Municipal)



Alerta amarilla

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta amarilla por tormentas fuertes para Misiones. El área afectada incluye a 25 de Mayo, Apóstoles, Cainguás, Concepción, Leandro N. Alem, Oberá, San Javier y sur de Guaraní.



El organismo nacional informó que se espera que el fenómeno esté acompañado por caída de granizo, ráfagas, actividad eléctrica intensa y abundante caída de agua en cortos períodos.



Se estiman valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 milímetros, pudiendo ser superados de forma puntual, añadieron. En consonancia, la Opad mantiene vigente la Advertencia Amarilla por tormentas hasta la mañana de hoy.

Con la información de corresponsalías Santo Tomé, El Soberbio y Oberá