Niños en riesgo ante el consumo de crack Andresito

sábado 07 de octubre de 2023 | 6:04hs.

En la localidad de Comandante Andresito, la Dirección de Infancia y Adolescencia lanzó una convocatoria para buscar una familia temporal para un bebé recién nacido y sus tres hermanos de entre 3 y 8 años.



La búsqueda resultó exitosa dado que ayer ya se había encontrado acogimiento familiar para estos chicos, cuyos derechos eran vulnerados como consecuencia del consmo problemático de drogas en el seno de su familia biológica.



Según fuentes consultadas la situación actual de los menores es que están registrados por vulnerabilidad porque sus padres sufren de adicción. Se trató de ayudar con terapias psicológicas, rehabilitaciones pero no muestran una responsabilidad a la hora de hacerse los tratamientos.



El procedimiento administrativo establece la búsqueda de familias de acogida hasta que los padres puedan rehabilitarse o se le pueda ubicar con algún otro familiar. Lo que se busca es mantener el vínculo familiar. “En esta localidad es muy notable el consumo de crack, hay mucho movimiento de esta sustancia en el pueblo y venden hasta lo que no tienen para poder consumir”, contaron.



Los niños se encuentran en buen estado nutricional, con lesiones o marcas leves dado que andan descalzos.



En cuanto al bebé recién nacido, ni bien sea dado de alta médica será trasladado a su familia de acogida. Por su condición de prematurez el niño debe continuar con un tratamiento. Y por otro lado, hay otra familia en la lista para hacerse cargo momentáneamente de los tres menores.



En cuanto a la mamá del bebé, ya tenía a tres chicos y anteriormente ya se había tomado una medida de protección para ellos.



Ayuda municipal

El municipio de Comandante Andresito cuenta con apoyo psicológico para la gente que está atravesando alguna situación de vulnerabilidad.



“En este caso, son dos familias afectadas por el consumo del crack y la verdad que son casos particulares porque toda la familia en general está afectada. Actualmente la Municipalidad está aportando de su parte como también las enfermeras que atienden a los menores y la Dirección de Infancia y Acción Social está al tanto para poder solucionar esta situación”, concluyeron



Registro Único de Familias

Con la premisa de dar cobijo a niños y adolescentes que se encuentran sin el resguardo de su familia de origen, Misiones abrió hace unas semanas, una convocatoria al Registro Único de Familias Aspirantes al Acogimiento Familiar Alternativo (Rufaafa) al que podrán inscribirse mayores de 25 años, solteros o casados y con domicilio en la provincia.



Entre las metas de este sistema, que está bajo los lineamientos de la ley II Nº36, se encuentran el garantizar un ámbito familiar alternativo, temporal, transitorio e integral a niños y adolescentes que viven de manera temporal o permanente alejados de su familia biológica por una medida judicial.



“Es una ley necesaria que apunta a una población de niñas, niños y adolescentes vulnerables en estado de abandono familiar. La idea es llegar al interior profundo, porque ahí vemos muchos de estos casos”, señaló el vicegobernador de Misiones, Carlos Arce, en el acto de lanzamiento, sobre este sistema de acogimiento que reemplaza al de familias solidarias.



En tanto, la titular de la Defensoría de los Derechos del Niño, Niña y Adolescentes -ente de aplicación de la ley- indicó que serán personas o familias que se capacitarán para cumplir este rol.



“Es un acto de amor de gente que se capacita para recibir a un niño o adolescente que no tiene cuidados parentales por un lapso de seis meses hasta que se resuelva de manera judicial si el niño va a ser adoptado, va a una familia extensa o vuelve con su familia biológica”, explicó Rossana Franco en esa oportunidad.



Insistió en que se trata netamente de un acto de amor porque la persona o familia debe estar preparada para recibir al menor y pasado el tiempo definido por la Justicia, que generalmente son seis meses, dejarlo ir. “Esto siempre está bajo una medida de protección donde lo primordial es resguardar los derechos del niño”, sumó.