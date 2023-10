Cupos semanales generan escasez en las petroleras

sábado 07 de octubre de 2023 | 6:04hs.

El cambio en el sistema de abastecimiento a las estaciones de servicios que pasó de un cupo mensual a semanal, complicó el abastecimineto regular, por lo que se registraron faltantes de algunos productos, como la nafta común.



El Territorio constató que en Posadas y otras localidades como El Soberbio hubo faltante de combustible en algunas estaciones de servicio; en Jardín América y Eldorado se notó una importante cantidad de consumidores haciendo fila para abastecerse debido a que en las siguientes horas podría surgir escasez del producto.



Faruk Jalaf, presidente de la Cámara de Estaciones de Servicio del NEA (Cesane), adjudicó que la baja en los cupos de importación de combustibles genera faltante en distintos puntos de Misiones por horas. Además, indicó que actualmente “fraccionan el cupo de manera semanal cuando con anterioridad era mensual”.



El estacionero detalló que el país importa un 20% de gasoil y un 12% de nafta y la interrupción en estas importaciones debido a la falta de divisas, resulta inevitablemente en quiebres de stock. Además, sostuvo que la demanda de paraguayos contribuye a que no haya a disposición algunos productos.



“La falta de combustible sucede en todo el país. La realidad es que el país importa un 20% de gasoil y un 12% de nafta. Y los precios no acompañan a la inflación”, lamentó. Mencionó que la escasez de gasoil se acentúa cada vez más en el país. Tras ser consultado por las subas, señaló que el biodiesel tuvo aumentos mínimos.



En Posadas

En la capital misionera había largas filas en algunas estaciones de servicio, mientras que en otras solo ofrecían la opción premium. El resto manifestó no tener combustible, entre ellas algunas YPF de Posadas y Garupá. “Estamos esperando el camión cisterna”, explicó un trabajador consultado. Por otro lado, en la Shell de Santa Catalina e Ituzaingó, al igual que la de avenida Uruguay casi rotonda no tenían precios en sus carteleras.



Según pudo averiguar este medio, los precios de las estaciones de servicio se mantienen hasta la fecha en Posadas. La nafta súper cuesta actualmente $408; la V-Power $453,90; la evolux $419,90; y la V-Power diesel $449.90. Por otro lado, la YPF tiene la nafta súper a $302,10, la infinia cuesta $382,10, infinia diesel $425,60 y diesel 500 vale $327,40.



Por último, en la Axion energy la nafta súper cuesta $399,99; la Quantum $449,90; la diesel x10 vale $439,90 y la Quantum diesel cuesta $479,90.



El Soberbio, sin combustible

El Soberbio no tuvo combustible ayer debido a los constantes aumentos que vienen afrontando las petroleras. La escasez del producto para movilizar los vehículos en la capital de las esencias provocó malestar en los usuarios. Esta situación generó un paro de actividades en las chacras y en toda la actividad que involucra el uso del carburante.



Además, los trabajadores del volante deben hacer largas filas en otros municipios, para poder abastecer a sus vehículos. Mayormente lo hacen en San Vicente.



“Esto repercute de forma negativa en nuestro pueblo, pero es un tema que está afectando a todo el país, y sin lugar a dudas genera un paro de actividades en varios sectores”, expresó el intendente Roque Soboszinki.



Jardín América y Eldorado

En Jardín América y Eldorado no se detectó escasez de nafta, más bien se notó largas filas de vehículos para abastecerse.



La suba de los productos en las petroleras en la provincia se dio en estos días. Pero en el caso de Jardín América la estación de servicio que tuvo un incremento sólo en uno de sus productos fue Axion Energy, en tanto Shell bajó el precio.



En Axion Energy la nafta súper pasó de$366,60 a $413. Pero la noticia está en que bajó el precio por litro en los demás productos, la nafta Quantium estaba $456 y ahora cuesta $450,90. En tanto, el gasoil tiene un valor de $395 cuando antes salía $421,40 y el gasoil Quantium $454,70 y previo el litro costaba $490,50.



En cuanto a la Shell, también se dio en el transcurso de la semana una disminución en el valor por litro salvo caso la nafta súper, producto que salía $381,50 y ahora $413, la nafta V-Power pasó de $459,60 a $453, Evolux V-Power de $424,10 a $395 y diesel V-Power de $499 a $449.



Por otro lado, en Eldorado los precios de combustible se mantienen y son similares a los de Jardín América. Hasta anoche no hubo ningún tipo de faltante, pero según pudo saber este medio, gran parte de los usuarios se estaban abasteciendo a fin de no quedarse sin el producto o ante la alerta de alguna suba, algo que no es oficial.

En cifras

$302,10 Es el precio de la nafta súper en la YPF, mientras que la infinia cuesta $382,10. Por otro lado, en la Shell la súper cuesta $408 y la V-Power $453,90.

Con la información de corresponsalías Eldorado, El Soberbio y Jardín América