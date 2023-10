Apuntan a reflexionar sobre la dolarización

sábado 07 de octubre de 2023 | 6:04hs.

En el marco de una charla debate sobre la dolarización que se realizará el próximo lunes, desde las 18, en el Campus de la Universidad Nacional de Misiones, Juan Dip, docente de la Facultad de Ciencias Económicas en diálogo con Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 indicó que “tras las consultas y dudas entre familias, colegas y estudiantes sobre la dolarización como un tema nuevo o creencias que están lejos de lo que en realidad es, lo que realmente es y lo que significa, surgió este espacio creado por un grupo de no docentes como una oportunidad para explicar en términos sencillos lo que significa la dolarización”.



El profesor que enseña en las cátedras de Econometría y Economía Monetaria, sostuvo que las preguntas entre los ciudadanos surgen a partir de que el candidato Javier Milei lo propone como una salida pero que se implementó en los años 90. Además, destacó que durante la jornada estará presente como disertante el ministro de Hacienda y también docente Adolfo Safrán para sumarse al debate.



El peso no es igual al dólar

Detalló el docente, que según un informe, el 20% de los argentinos piensa que va a cobrar el mismo salario que hoy percibe en dólares por ejemplo que si cobra $100.000, con la dolarización cobraría el mismo monto en dólares. “Tener un salario de 100.000 dólares, tendríamos una economía del primer mundo. Por eso queremos demostrar y explicar desde lo académico que esto no es así”, manifestó.



Añadió que existen calculadoras para entender la convertibilidad. “Como no hay suficientes dólares en el país tampoco puede ser viable. Se dicen muchas cosas en cuanto a la cantidad de dólares, que confunde y genera incertidumbre en el ciudadano”, planteó. “Hablar de dolarización significa que en nuestra historia no hay ningún instrumento para que no se haya podido ahorrar. Y esto lo han afrontado muchos países que no han dolarizado, pero que utilizando otros instrumentos le dieron mayor legitimidad a su moneda local”.



Recordó la experiencia de Ecuador. “Con la dolarización los gobiernos van a recortar su déficit o gasto público, pero se demostró que los países que se dolarizaron como Ecuador su déficit fiscal aumentó hasta el triple y cayeron en default”. Desde su punto de vista, aclaró que dolarizar la Argentina no es la salida.



Los 90

Dip sostuvo que los procesos que atan a la moneda local a otro tipo de cambio “si bien tiene buenos resultados para combatir la inflación, desencadena el aumento de la tasa de desempleo”. “En los 90 hubo una estabilidad de precios positiva pero hubo muchas personas desempleadas, lo que generó una crisis. Costaba conseguir un trabajo y también llegar a fin de mes”, sostuvo.



Sobre el plan Bonex, expresó que fue un cambio que recibieron las personas que guardaban sus dólares en el banco pero como el país no tenía la moneda estadounidense, le daban este tipo de bono que tenía un vencimiento a diez años donde se le pagaba cierta cantidad de interés. “Lo que en medio de una crisis fue terrible”, cerró.

El dólar volvió a subir y se acerca a $900

El dólar blue se disparó $80 en la semana -la suba más importante posdevaluación-, marcó nuevos récords ayer y cerró a $880, tras acercarse a la barrera psicológica de los $900. En tanto, tras la escalada de la divisa paralela, la brecha superó el 150%. Se da en un contexto de creciente incertidumbre política y económica, a poco más de dos semanas para las elecciones generales, y luego de mayores restricciones para operar los tipos de cambio financieros.



Tras varios allanamientos en el microcentro porteño y en ciudades del Interior en las últimas horas, el tipo de cambio informal aumentó otros $37 -su mayor suba diaria en un mes y medio- hasta los $880, tras tocar un máximo nominal intradiario de $895, según un relevamiento de Ámbito en las cuevas de la City.