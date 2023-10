Ciencia y debate en el Rally Latinoamericano de Innovación

sábado 07 de octubre de 2023 | 6:04hs.

Más de una veintena de estudiantes universitarios convergieron ayer en la Escuela de Inglés de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Misiones (Unam) para ser parte del Rally Latinoamericano de Innovación.



Se trata de una competencia científica-pedagógica en la que en 28 horas deben darle solución a los problemas que plantea el jurado.



Así, desde las 12 del mediodía de ayer hasta las 16 de hoy los estudiantes reunidos en grupos debaten y ensayan para elaborar una propuesta que debe ser presentada en formato audiovisual. En simultáneo, alumnos de distintas universidades de Argentina y Latinoamérica también luchan por subir al podio. Entre esta tarde y noche se conocerán a los primeros ganadores locales y recién el martes a los latinoamericanos.



En total son nueve líneas temáticas y deben elegir una para darle resolución: movilidad y transporte sustentable en ciudades; turismo aventura y geolocalización; agua segura en ambientes de escasez; alimentación y reutilización de excedentes de la industria alimentaria; viviendas dignas; residuos orgánicos revalorizados; ciudades inteligentes; salud mental y tratamiento y recuperación del agua para el riego fueron los ejes propuestos.



En grupos de entre cuatro y diez personas donde debe haber al menos un estudiante de ingeniería y una mujer, debatiendo y llegando a consensos, los alumnos deberán elegir uno de esos temas y plantear un abordaje.



Iván Baeza, estudiante del quinto año de ingeniería Química, ya participó el año pasado y contó que este volvió por lo bueno que le resultó trabajar en equipo y el desafío en sí.



“Vienen chicos de todos lados, cada uno con una idea distinta, es difícil debatir, llegar a una conclusión, un acuerdo y no sabés para dónde dirigirte. Pero en votación y de forma democrática se elige la que creemos que es la idea más correcta”, contó a El Territorio.



En el evento participan alumnos de las distintas unidades académicas de la Unam como Exactas, Artes, Humanidades, Económicas y las Ingenierías.



“De todos los proyectos planteados me gustó más el de la calidad del agua, crear un dispositivo para las personas para la identificación de bacterias, un proceso que nosotros como estudiantes hicimos en el laboratorio con tintes que permiten identificarlas”, explicó el estudiante oriundo de Wanda.



Si bien se arranca con todas las energías, con el correr de las horas el desgaste comienza a presentarse. Algunos llevaron almohadas o bolsas de dormir para intentar reposar algunos minutos. Pero también se vio mucho mate, café, galletitas y soportes como notebooks, cámaras, carpetas, fibras y más.



“Tenemos hasta mañana -por hoy- para encontrar la solución, pero desde la experiencia que tuve el año pasado diría que para hoy a las 21 -por anoche- ya tendríamos que tener algo resuelto. Porque el problema más grande es la edición de video. Tarda mucho, son muchos recursos, muchos datos y después a la hora de subirlo a veces hay problemas con internet”, explicó.



Curiosidad

Liz González, otra estudiante de ingeniería Química comentó que participa por curiosidad y para poder medir sus conocimientos y evaluar sus aportes en materia de innovación.



En su caso, el tratamiento de las aguas es también lo que más le llamó la atención. “En lugares cercanos donde no llega el agua podemos aplicar la purificación con filtros naturales. Es una medida económica para innovar”, sostuvo al argumentar su elección, teniendo en cuenta que una de las solicitudes del jurado fue que los proyectos sean aplicables y de bajo costo. Respecto a los desafíos, enumeró: “cada uno va a tener una manera distinta de ver el problema, entonces vamos a tener que debatir, que aceptar lo que dice el otro”.



En otro de los grupos formados, Victoria Benítez, estudiante de ingeniería Química dijo que la motiva “la experiencia de poder solucionar un problema que se presente, congeniar la selección y poder ver qué abordaje se le ocurre a cada uno”.



Como grupo la revalorización de los residuos de cáscara de cítricos era el proyecto por el que más se inclinaban.



Para Camila Witti “poder aplicar los conocimientos que estamos viendo en clases y poder resolver desafíos es lo que más me motiva. Creo que esto es bueno para asociar los conocimientos que vemos de forma teórica y poder tener un poco más de acercamiento de cómo aplicarlo”.



“Es mi primer año en el rally y soy una estudiante que está en nivel intermedio, en tercer año, así que me gustaría aprender también de las propuestas que tengan mis compañeras”, agregó.



Para la presentación del trabajo “la idea es grabarnos comentando de lo que se va a tratar nuestra solución al desafío”.



En tanto que Agustina Pelinski, indicó que participa por primera vez, pese a que siempre le llamó la atención. Lo demandante de la carrera ingeniería Química fue, sostuvo, el principal frenó para no haberlo hecho antes.



“Este año me hice un espacio y decidí venir porque pienso que es una actividad muy enriquecedora, tanto a nivel personal como profesional porque estamos interactuando con nuestros pares y también con personas que son de otras facultades. Y a la vez también vamos a tener que participar con personas de otro país”, explicó la estudiante del cuarto año.



“Además va a ser un desafío a la hora de realizar videos, porque nosotros estamos tan enfocados en la parte de ingeniería que por ahí los medios audiovisuales no son nuestros fuertes. Pero la idea es divertirse, pasarla bien y aprender”, finalizó.

Resaltan la experiencia y la posibilidad de aprender

Participan estudiantes de distintas carreras de la Unam. Foto: Marcelo Rodríguez

En diálogo con El Territorio, Alice Raquel Rambo, secretaria de Extensión y Vinculación Tecnológica de la Facultad de Exactas de la Unam comentó que esta es la novena edición del Rally de Innovación.



“Es un evento que se produce en toda Latinoamérica en paralelo, donde estudiantes de diferentes carreras, principalmente de las ingenierías, participan durante 28 horas corridas buscando soluciones a problemas que son planteados por diferentes empresas y ONGs”, señaló.



En todo el continente hay 173 sedes y Misiones es una de ellas. También hay grupos en otras provincias argentinas y en Brasil, Perú, Nicaragua, El Salvador y México, entre otros países.



“Los chicos tienen que, a partir de los problemas que se les presentan, plantear una solución desde el punto de vista de impacto social e innovación. En ese sentido, van a tener que subir su propuesta en un informe escrito, un video que tienen que elaborar y subir a Youtube y a su vez también tienen que trabajar de manera colaborativa con algunos integrantes de otras sedes a nivel Latinoamérica, con los cuales se hace el emparejamiento según el tema seleccionado”, detalló.



“A partir de ahí tienen que producir un video de Tik Tok comentando sobre la experiencia que están viviendo”, agregó al tiempo que sostuvo que los participantes son de distintas carreras y disciplinas porque la idea es trabajar de manera interdisciplinaria.



De esta forma, cada sede establece premios locales para los ganadores y para los destacados a nivel nacional habrá premios de entre 100.000 y 200.000 para el primer, segundo y tercer puesto.



“A nivel Latinoamérica el ganador va a presentar su proyecto en el Congreso Latinoamericano de Ingeniería”, cerró.