Zaira Nara tras su separación: “Hay que reinventarse”

sábado 07 de octubre de 2023 | 6:00hs.

“En uno de los años más difíciles de mi vida, pude focalizarme y sobrellevar lo que me pasaba haciendo lo que me gusta. No me iba a quedar tirada en el sillón, un rato está bien, pero hay que reinventarse”, dijo Zaira Nara en una entrevista con la revista “Hola! Argentina” al referirse a su separación de Jakob Von Plessen, con quien tiene dos hijos, Malaika (7) y Viggo (3). Zaira estuvo recientemente en la Semana de la Moda en París, donde fue la embajadora argentina de Rabanne. Y sobre su experiencia de viajar afuera expuso: “Es un año muy especial para mí. Siempre mi carrera se basó en la tele, pero cuando quedé embarazada de Viggo empecé a replantearme las cosas, me resultaba sacrificado como mamá ese compromiso diario. Casi sin querer me empecé a volcar más a mis redes, a mi Instagram, que es mi propio canal. Y así surgió mi marca de beauty. Mi prioridad son mis hijos, pero en mi inconsciente estaba darle un giro más internacional a mi carrera. Y eso me empezó a pasar este año” sostuvo y explicó que para poder cumplir con sus compromisos, “nos ponemos de acuerdo con el papá de los chicos”. Ante la pregunta de si tiene ganas de estar en pareja, respondió: “Sí, pero también me pasa que soy muy independiente, todo lo que tengo lo tengo por mí y no cualquier hombre puede estar con una mujer tan independiente. Sin embargo, cuando encontrás a alguien que entiende a una mujer independiente es muy valorable. No hay muchos hombres así”.