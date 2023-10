Guillermina y Joaquín Furriel blanquearon romance en público

viernes 06 de octubre de 2023 | 6:00hs.

Guillermina Valdés y Joaquín Furriel hicieron su primera aparición pública desde que confirmaron su romance. Si bien intentaron mantener un bajo perfil, no tuvieron reparos en ser vistos ya que ambos hablaron al respecto y expresaron la felicidad que comparten desde hace unos meses, cuando iniciaron su relación.



En las últimas horas apareció una foto de la pareja de actores el domingo en la obra ‘Medida por medida’ en el teatro Sarmiento.



“Estoy muy bien. Hoy no tengo nada que ocultar, ni tampoco mostrar y lo hago por una cuestión de salud personal y porque es algo que valoro en la gente. Todas las parejas con las que estuve tienen esos mismos valores y he estado con actrices: con Paola (Krum), que es la madre de mi hija, con Eva (De Dominici) y ahora con Guillermina”, había dicho el actor en diálogo con La Nación cuando fue consultado por las versiones entre ellos.