Elevaron un pedido para el incremento del boleto

viernes 06 de octubre de 2023 | 6:04hs.

La empresa de transporte de pasajeros de Montecarlo solicitó al Concejo Deliberante un nuevo aumento en la tarifa del boleto urbano. Si se aprueba el requerimiento, las nuevas tarifas para un viaje podrían rondar entre los 150 y 170 pesos sin tarjeta Sube.



Argumentaron la solicitud en los constantes aumentos a los insumos, combustibles y paritarias salariales de los choferes, alrededor de una veintena de empleados.



El último incremento del boleto en Montecarlo comenzó a regir el pasado 7 de agosto, momento en el que el precio pasó a 120 pesos sin la tarjeta plástica y a 91,32 con Sube.



“Es insostenible trabajar de esta forma, cuando nos dieron el aumento en agosto a los pocos días vino una gran devaluación y no nos sirvió de nada”, señaló a El Territorio Ricardo Costa, uno de los propietarios de la empresa.



“En cuanto al combustible trabajamos con Shell, porque YPF no cuenta con lo suficiente para abastecernos. Hoy estamos pagando 409 el litro de gasoil, si bien tenemos subsidio es un 25% menos de lo que nos daban y los montos siguen siendo los mismos”, agregó.



El pedido de la prestataria ya entró a comisión del cuerpo deliberativo para ser evaluado y se estima que llevará varias semanas para resolverse.



Otra complicación que manifestó la compañía es el cambio, porque prácticamente no se consiguen billetes de 10 o 20 pesos, otra situación que complica el trabajo de los choferes.



Si bien constantemente se incentiva a los usuarios que tramiten su tarjeta Sube, un gran porcentaje de pasajeros prefiere seguir pagando en efectivo.



Por su parte, el concejo cada año solicita a la empresa la incorporación de unidades 0km para garantizar el confort de los pasajeros, principalmente para el servicio en la zona urbana y hasta el momento se viene cumplimentando con dicha exigencia.



A su vez, los concejales aprobaron en la sesión del miércoles último ampliar la concesión del servicio a la empresa de Transporte Urbano de Pasajeros Montecarlo (TUM) por cinco años más, lo que se resolvió por el voto positivo de seis concejales y uno negativo. Cabe destacar que la prestataria trabaja hace más de 30 años en la localidad con servicios en las colonias, barrios y zona urbana.



Por último, son constantes los pedidos de más frecuencias, principalmente en los barrios más populosos.

En cifras

$120 Actualmente el boleto urbano de pasajeros en Montecarlo vale 120 pesos en efectivo y 91,32 para quien paga con la tarjeta plástica.