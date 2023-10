“Eran piedras grandes, después de eso ya no hubo manera de dormir”

jueves 05 de octubre de 2023 | 6:04hs.

Rosendo Márquez (31) vivió de cerca en 2009 el tornado de San Pedro. En ese entonces el muchacho trabajaba en la tarefa de yerba mate y se salvó de milagro. La noche del martes en Mártires, donde vive actualmente, revivió los peores temores.

“Eran piedras grandes, unas piedronas”, dijo sobre la granizada que cayó. El fenómeno duró varios minutos pero el temor lo acompañó toda la noche, hasta el amanecer. “No hubo más manera de dormir ni nada, el techo quedó así”, explicó a El Territorio mientras mostraba los daños en la estructura de la vivienda.

“Calculo más o menos unos 40 minutos que duró todo, fue fuerte, repentino, de golpe. Apareció de la nada y así, después de un rato, se estrelló todo y pasó”, contó sobre el fenómeno al que calificó como “extraño”.

“Esto es como resucitar lo que pasó allá en San Pedro, en aquel entonces no me perjudicó a mí, pero sí a otras personas. Ahora con la ayuda que ellos me traen voy haciendo lo que puedo, entiendo también que el municipio tiene mucho trabajo en esta situación con los vecinos. Pero confío en que vamos a salir adelante”, indicó.

Silvia Grance, otra de las vecinas de la zona que sufrió las inclemencias del tiempo, comentó que la granizada duró unos 20 minutos y la lluvia siguió hasta cerca de la medianoche.

“Primero vino despacito y después ya empezó más fuerte. Estábamos acostados y tuvimos que levantarnos porque las piedras eran de un tamaño grande”, explicó.

“Cuando vino la piedra me metí debajo de la mesa y él -por su esposo- se puso la silla en la cabeza y nos quedamos donde no llovía, hasta que pasó todo”, agregó.

Luego señaló que apenas disminuyó un poco la tormenta ya llegaron las autoridades con algo de asistencia y los vecinos.

“Nos falta todo para arreglar el techo. Ahora pusimos plásticos porque empezó a querer llover otra vez pero tenemos la ropa mojada, frazadas, todo, la mercadería también”, dijo y añadió: “Cuesta salir adelante después de esto por las cosas que son todas caras y no es que uno puede ya comprar todo y edificar. Pero uno sale, no se pierde la esperanza”.

Por su parte, el gobernador Oscar Herrera Ahuad recorrió ayer por la mañana las zonas afectadas por el temporal en Mártires. Dirigió las tareas de asistencia a las familias damnificadas ya que la localidad fue una de las más perjudicadas por el intenso temporal de granizo que se desató entre la noche del martes y la madrugada de ayer, afectando techos, viviendas, cultivos y pertenencias de los pobladores, así como postes de tendido eléctrico.

En ese contexto, pasó casa por casa y consultó las urgencias en cada caso e instruyó a los funcionarios a prestar inmediata asistencia. Colchones, chapas y medicamentos estuvieron en la lista de prioridades fijadas y cuya reposición encomendó al subsecretario de Protección Civil, Atilio de León; al ministro de Salud, Oscar Alarcón; al ministro de Desarrollo Social, Fernando Meza y a Electricidad de Misiones que inmediatamente pusieron a trabajar a sus equipos para aliviar la situación de los afectados.

En la zona Sur de la provincia, el temporal en Posadas se sintió sobre algunos barrios cercanos a la costa del río donde granizo de gran tamaño cayó en la noche del martes y ayer, durante todo el día, el cielo permaneció nublado con algunas precipitaciones intermitentes. En tanto que en horas de la tarde granizó en barrios de Jardín América.