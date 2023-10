Insisten en los controles en la población sana

martes 03 de octubre de 2023 | 6:05hs.

Se realizó ayer en la Cámara de Diputados de Misiones el lanzamiento del Mes Rosa para sensibilizar sobre la detección precoz del cáncer de mama, lo cual incrementa ampliamente la sobrevida.

La mastóloga, Alejandra Méndez, presidenta de la Fundación Actitud Positiva, presente en el evento, hizo hincapié en la necesidad de controlar a la población sana y señaló que “el cáncer más común que tenemos las mujeres en el mundo es el de mamas. No respeta razas, no respeta edades, no respeta clases sociales. Es prácticamente el más común en el mundo entero, entonces necesitamos llegar a informar de que estamos expuestos y realmente necesitamos concurrir a los médicos, a nuestros ginecólogos, mastólogos, para iniciar sus controles estando sana”.

“El mensaje más fuerte es ese, ir al médico estando sana para poder empezar a la búsqueda y también, dependiendo de los antecedentes familiares que tenga cada paciente, empezar sus chequeos en forma temprana y estando sana. Ese es el mensaje más importante. De ahí en más podemos hacer y cambiar la historia de la enfermedad, de una enfermedad que antes era mortal, a hacerla crónica”.

Consultada sobre la incidencia en la provincia de esta enfermedad, señaló: “La realidad es que básicamente ocupa el 80% de la estadística, por ejemplo, el cáncer de mama en el IPS. Eso es un número importante dentro de la torta de los cánceres que hay en la provincia. Es el más frecuente, también en Misiones”.

En el acto llevado a cabo en la Legislatura estuvieron presentes autoridades del ámbito local como el vicegobernador, Carlos Arce; los diputados Jorge Franco, Martín Cesino y Rita Núñez, el ministro de salud, Oscar Alarcón y el presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Lisandro Benmaor.

“Es un trabajo que lo venimos realizando hace muchos años y nos ha llevado a llegar cada vez más en forma precoz. Hoy veo muchas pacientes operadas de cáncer de mama, pero con estadios iniciales. O sea que estas campañas sirven porque no solamente hablan de una sobrevida libre de enfermedad de la mujer, sino de cirugías conservadoras, cirugías que van a ser mucho más efectivas, rápidas, y van a volver a la población o a la mujer a su vida habitual en menos de un mes”, destacó Méndez.

“Entonces necesitamos articular todos los medios, tanto público como privado, para poder empezar a tener este éxito que tenemos en la cura del cáncer de mama. Sabemos que de cada diez mujeres, nueve se curan. Pero necesitamos trabajar en esta área y por eso este mes es tan importante, no solamente en la provincia, sino en el mundo”, reflexionó.

Antecedentes familiares

Por su parte, Benmaor resaltó el concepto de que el cáncer de mama tiene cura. “Este tipo de tumores tiene métodos de screening que uno los puede diagnosticar, los puede tratar, puede salvar la vida de la mujer y cuando uno habla de cáncer no habla solamente de la paciente sino también de toda la familia porque el cáncer compromete a todo el núcleo familiar”, sostuvo.

Respecto a quienes tienen antecedentes familiares de cáncer, resaltó la importancia de iniciar antes controles. “Al menos diez años antes del diagnóstico de su progenitora. Si la mamá tuvo cáncer a los 35 años, a los 25 esa hija se tiene que empezar a hacer todos los estudios”.

En esa línea, destacó la chequera Mujer Sana a la cual pueden acceder mayores de 40 años, una vez por año y contempla todas las órdenes para los respectivos controles de rutina como ecografía mamaria, mamografía y PAP. “También tiene otros estudios que conciernen a la mujer en sí, como la densitometría para la prevención y diagnóstico de osteoporosis y todo lo que sea también ginecológico uterino”, agregó.

