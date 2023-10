La economía marcó el ritmo de un debate que no amplió las ventajas

lunes 02 de octubre de 2023 | 6:07hs.

Cuando el reloj dio las 21.02 de anoche, los cinco candidatos a presidente de la Nación dieron inicio al debate presidencial de cara a las próximas elecciones del 22 de octubre. Se trata del primer encuentro de candidatos a la presidencia de dos que habrá en el camino hacia los comicios. En esta oportunidad, la cita tuvo lugar en el Centro de Convenciones Forum de Santiago del Estero. Mientras que el próximo domingo 8 de octubre, será en la Universidad de Buenos Aires.

Los postulantes que formaron parte del panel fueron aquellos que en las Paso vencieron en sus internas o superaron el piso del 1,5% de los votos. Ellos fueron Javier Milei (La Libertad Avanza), Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio), Sergio Massa (Unión por la Patria), Juan Schiaretti (Hacemos por Nuestro País) y Myriam Bregman (Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad).

Sergio Massa

Economía “Vamos a poner en marcha la moneda digital argentina con una ley de blanqueo que permita que los que tienen dinero en el exterior lo puedan traer sin nuevos impuestos”.



Educación “Es un derecho de todos y todas, tiene que ser publico y gratuito. Permite que el hijo de un peor rural o inmigrante pueda soñar con ser presidente”.



Derechos humanos y convivencia democrática “Necesitamos apelar a convivencia democrática. Fui muy criticado por dialogar con todos los sectores pero el 10 de diciembre voy a convocar a un gobierno de unidad”.

Presentación de candidatos

La candidata Miriam Bregman abrió el debate interpelando a la ciudadanía: “Los trabajadores y trabajadoras somos la inmensa mayoría. Las mujeres demostramos que cuando nos movilizamos somos imparables. La crisis de hoy tiene responsables, hoy los vas a escuchar hacer promesas de campaña y pelearse pero están todos involucrados en el escándalo de Chocolate en la Legislatura, se van con yates de lujo a pasear por Europa”.

En segundo lugar, se presentó Javier Milei indicando que “soy especialista en crecimiento económico con y sin dinero, sé como hacer creer a la economía, exterminar la inflación. Mi compañera de fórmula es especialista en seguridad y defensa. En frente tenemos a la casta empobrecedora que nos va a hablar de un modelo que nos hunde hace 100 años. Somos la única fórmula en condiciones de terminar con la inflación y la inseguridad, porque tenemos el coraje de hacerlo y lo vamos a hacer”.

Javier Milei

Economía "Propongo una reforma del Estado, bajar el gasto público, desregular la economía, privatizar, cerrar el Banco Central. En 15 años Argentina podría estar a niveles de Italia".



Educación "Se acabó la asistencia esclavizante de darle el pescado; le vamos a enseñar a pescar, crear la caña y que puedan tener una empresa de pesca".



Derechos humanos y convivencia democrática "Nosotros valoramos la visión de memoria, verdad y justicia; empecemos por la verdad, no fueron 30 mil los desaparecidos, son 8.753".

Seguidamente, Sergio Massa refirió: “Entiendo las dificultades que enfrenta la Argentina y los problemas que hay que resolver. La mejor forma es plantear las discusiones y no hacer discursos vacíos de contenidos. Planteo la construcción de un país con un modelo de desarrollo que nos permita salir y crecer como país, con federalismo”.

De la misma forma, Patricia Bullrich adujo: “El kirchnesimo nos deja una Argentina arrasada, caótica, por eso los argentinos necesitamos un cambio. La pregunta es quién puede hacer ese cambio. Para cambiar se necesita coraje, el miedo es el peor enemigo de una gestión, por eso tengo lo que hay que tener para gestionar, con poder político propio y el apoyo de los ciudadanos”.

Patricia Bullrich

Economía "Nadie en Argentina aguanta más correr atrás del dólar, los sueldos que no alcanzan. Conmigo esto se acaba. Voy a borrar del mapa la inflación sin atajos".



Educación "Vivimos una tragedia educativa. Conmigo los paros se terminan, el adoctrinamiento se termina, serán 190 días de clases y será declarado servicio esencial".



Derechos humanos y convivencia democrática "Basta de piquetes, basta de hacer de la vida de la gente una convivencia imposible; todos los sindicatos y los piqueteros responden al gobierno y ahora están mudos".

Finalmente, Juan Schiaretti propuso hacer “lo mismo que ya hicimos en Córdoba”. “Gobernamos respetando las instituciones, con equilibrio fiscal, desechando la grieta y reduciendo el costo. Soy el único candidato que nació, vive y trabaja en el interior”, recordó.

Economía

La discusión del tópico Economía se centró en la inflación y la dolarización. Milei sostuvo en ese sentido que “Argentina está en decadencia y por culpa de esta maldita casta política, si seguimos así, en 50 años vamos a ser la villa miseria más grande del mundo. El modelo de la casta parte de una premisa nefasta de que donde hay una necesidad nace un derecho. Los derechos alguien los tiene que pagar”. Por ello, propuso hacer una reforma del Estado, bajar el gasto público, reducir impuestos, desregular la economía, hacer privatizaciones y cerrar el Banco Central. “Argentina, en 15 años, podría estar alcanzando niveles de vida similares a Italia o Francia, si me dan 20, Alemania, y si me dan 35, Estados Unidos”, dijo.

Juan Schiaretti

Economía "Lo demás es tener un Banco Central que custodie el valor de la moneda, que no financie al gobierno y su presidente lo elija la oposición".



Educación "Debe ser responsabilidad el Estado. Precisamos que Nación deje de superponer funciones con la provincia, que aporte recursos por coparticipación".



Derechos humanos y convivencia democrática "Los derechos humanos son patrimonio de los argentinos y no pueden ser utilizados por un partido o gobierno. De la dictadura aprendimos el valor de la democracia".

Massa admitió, por su parte, que la inflación es un problema. También que “los errores de este gobierno lastimaron a la gente y por eso, aunque no era parte, pido disculpas. Tengo claro además que Argentina tiene una enorme dificultad porque saca más dólares del país de los que trae, porque tiene parte de su economía en negro y tiene problemas en el sistema tributario”.“Vamos a poner en marcha la moneda digital argentina, con una ley de blanqueo que permita que los que tienen dinero en el exterior lo puedan traer sin nuevos impuestos. Vamos a subir las penas: cárcel a evasores y a los que fugan. Además vamos a poner en marcha un programa de desarrollo exportador”, indicó.

Asimismo, Bullrich aseveró que “nadie en Argentina aguanta más, correr atrás del dólar, los sueldos que no alcanzan, los jubilados que están por debajo de la línea de pobreza. Conmigo esto se acaba. Voy a borrar del mapa la inflación sin atajos, sin mentiras, sin cuentitos”. Planteó así un programa integral y adelantó que Carlos Melconian será la cabeza económica de su gestión.

Schiaretti, en tanto, dijo que “los dos últimos gobiernos destruyeron la economía nacional. El hilo conductor fue el déficit. En Córdoba no tenemos déficit. Y para ello, no es necesario hacer un ajuste salvaje, sino tomar las medidas adecuadas; hay más de 10 puntos de producto bruto entre superposición de funciones entre Nación, provincias y municipios. Lo demás es tener un Banco Central que custodie el valor de la moneda, que no financie al gobierno y su presidente lo elija la oposición. En la transición hay que tener dos tipos de cambio: comercial competitivo, y libre”.

Myriam Bregman

Economía "Si seguimos por este camino, las consecuencias para el pueblo trabajador serán peores. Para fortalecer la moneda hay que nacionalizar el comercio exterior".



Educación "Vamos a defender la Educación Sexual Integral obligatoria, porque sirvió para identificar casos de abusos y respetar la diversidad sexual".



Derechos humanos y convivencia democrática "Me indigna y no voy a naturalizar que vuelvan las ideas negacionistas y mucho menos que hablen de libertad aquellas personas que justifican secuestros".

Bregman refirió en cuanto a lo económico que “si llegamos al 60% de pobreza infantil fue por seguir todas las recetas del FMI. Cuando se discutió el fondo en el Congreso, advertimos que era inflacionario y tenemos razón. Si seguimos por este camino, las consecuencias para el pueblo trabajador serán peores. Para fortalecer la moneda hay que nacionalizar el comercio exterior y terminar con la puerta giratoria de los dólares”.

Educación

Sobre educación, Massa defendió la gratuidad y afirmó que envió un proyecto al Congreso para incrementar el porcentaje de PBI destinado a este sector.

De igual forma, Bullrich resaltó que “dos años estuvieron las escuelas cerradas. Vivimos una tragedia educativa. Conmigo los paros se terminan, el adoctrinamiento se termina, serán 190 días de clases, y será declarado servicio esencial para que las huelgas sean fuera de ese tiempo, las aulas son sagradas”.

Schiaretti, sobre educación, dijo que “debe ser una responsabilidad el Estado, garantizar la educación gratuita”. “Precisamos que Nación deje de superponer funciones con la provincia, que aporte recursos por coparticipación”, ratificó.

Así también, Bregman aseveró que “si la educación sigue en pie es gracias al esfuerzo de la docencia. Vamos a defender la Educación Sexual Integral obligatoria, porque sirvió para identificar numerosos casos de abusos y respetar la diversidad sexual; y que los funcionarios políticos cobren como un docente”.

Mientras que Milei planteó “que el ministerio tenga 4 áreas: niñez y familia, salud, educación y trabajo. Además planteamos modificar la forma de asistencia. Se acabó la asistencia esclavizante de darle el pescado, le vamos a enseñar a pescar, crear la caña y que puedan tener una empresa de pesca”.

Derechos humanos y democracia

Bullrich apuntó a que “dicen que usé la violencia, no lo usé, fui de una organización juvenil. Para que nunca más se acuse falsamente, esa tragedia tan brutal tiene que ser reconocida”. Además, instó a que se terminen los piquetes.

Tanto Bregman como Schiaretti a`puntaron a la protección de los derechos humanos. Mientras que Milei puso en tela de juicio “la visión de memoria, verdad y justicia”, al decir que “no fueron 30.000 muertos, sino 8.753”.

Por último, Massa reiteró que en caso de ganar la presidencia, convocará a un gobierno de unidad, donde convivan también los demás espacios políticos.

Posterior a ello, se realizó la etapa de preguntas cruzadas y el cierre del debate presidencial.



Tiempos y moderadores

El primer debate de candidatos a presidente despertó gran interés del público. La sumatoria de todos los canales que lo retransmitieron llegó a 44 puntos de rating.Como moderadores estuvieron los periodistas Rodolfo Barili, Evangelina Ramallo, Esteban Mirol y Lucila Trujillo. Los candidatos tuvieron un minuto de inicio y uno de cierre para referirse a las propuestas respecto a los tópicos. También así, respondieron preguntas cruzadas y utilizaron el derecho a réplica. El próximo domingo, a la misma hora, será el segundo debate donde los ejes a tratar serán Seguridad; Trabajo y producción; y Desarrollo humano, vivienda y protección del ambiente.