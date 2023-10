Carlos Sorín: “El cine en salas sólo podrá verse en festivales”

domingo 01 de octubre de 2023 | 6:00hs.

El cineasta Carlos Sorín (79), merecedor de una retrospectiva de su obra en el marco del 11° Festival Audiovisual Bariloche (FAB), sostuvo que “en este momento en donde las salas parecerían estar en su ocaso, los festivales cumplen una función de volver a ver una película acompañado y en la pantalla grande”.

En el FAB, que tendrá su cierre hoy, se proyectarán ‘El Perro’, ‘Días de pesca’, ‘Joel’ e ‘Historias Mínimas’, títulos que conforman parte de la filmografía de Sorín.

El realizador, que dio una charla magistral en el marco del festival, en una entrevista con Télam dijo que “ver cine en salas dentro de poco tiempo no se va a poder apreciar más que en los festivales”. Su último estreno fue ‘El cuaderno de Tomy’ (2020), producido por Netflix. “Un estreno en plataforma implica el mundo. Me dijeron ‘se estrena el 19 de noviembre’ y ese día pudo verse como en 125 países, esa realidad no te entra en la cabeza”, expresó.

El realizador adelantó que su próxima película la hará “con tres IPhone 15 Pro Max, de esos nuevos que acaban de salir”.