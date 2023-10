El territorio Fun

domingo 01 de octubre de 2023 | 1:00hs.

Las más pedidas

1 La Morocha - Luck Ra; BM

2 Baby hello - Rauw

Alejandro; Bizarrap

3 El amor de mi vida -

María Becerra;

Los Ángeles Azules

4 Ojitos rojos - Grupo

Frontera; Ke Personajes

5 Dance the night -

Dua Lipa

6 Vagabundo - Manuel

Turizo; Yatra; Beéle

7 Salgo a bailar- Emilia;

FMK

8 Me enteré - Tiago PZK;

Tini Stoessel

9 Rauw Alejandro: Bzrp

Music Sessions, Vol. 56 -

Bizarrap; Rauw

Alejandro

10 Mentiras - Big One;

Rusherking;

Ulises Bueno



Las canciones que más suenan en los videos de TikTok

TikTok no solamente ha revolucionado el mundo del marketing digital y las redes sociales, sino que ha llegado más allá con sus famosos challenge y su larga y variada lista de contenidos que pueden encontrarse.

Y sin dudas, la música que suena en los videos trend marca el ritmo de esta aplicación.

Entre las composiciones más elegidas de los últimos días en TikTok predominan las melodías bailables y también las románticas.

Así, en el primer lugar de la lista de preferidos en los virales se ubica ‘Aquyne’ de Aitana y Danna Paola, y le sigue en la banda sonora de los tiktokers la pieza ‘Tempo’ del puertorriqueño Baby Miko en colaboración con el estadounidense Marshmello.

Y otro de los temas que son furor en TikTok lleva la firma de Duki con ‘Vapormax’.



Los videojuegos apuestan por las glorias del deporte mundial de todos los tiempos

El inolvidable Kobe Bryant en la portada del juego de básquet “NBA 2K24”, Pelé y el holandés Johan Cruyff entre los íconos del nuevo “EA FC24” (Antes FIFA) emocionan a los players hiperfanáticos de los deportes.

Y a la vez, esta apuesta por las leyendas deportivas de los editores de videojuegos tiene que ver con ampliar el horizonte y dirigirse a un público “intergeneracional”.

Los respectivos desarrolladores estadounidenses, Take-Two y Electronic Arts (EA), llevan mucho tiempo utilizando los nombres de los famosos para promocionar sus juegos, a veces incluso dedicándoles un modo de juego específico.

De esta manera, añaden algo de nostalgia y también mantienen vigente su legado.

Pamela Almada junto a Alejandro Miranda.

Miriam Muñoz acompañada de Sergio Martínez.

Larissa Tavares, Guillermo Garay y Luis Cabrera.

Emanuel Peralta con Bianca Pavoni.