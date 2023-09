Los Stones lanzaron sencillo junto a Lady Gaga y Stevie Wonder

sábado 30 de septiembre de 2023 | 6:00hs.

The Rolling Stones lanzó ‘Sweet Sounds of Heaven’, una canción que constituye el segundo adelanto de su nuevo y esperado álbum ‘Hackney Diamonds’ y que fue muy celebrado por sus fans en las redes sociales.

El flamante corte de la legendaria banda inglesa cuenta con la colaboración de dos invitados estelares: Lady Gaga y Stevie Wonder.

El álbum, que saldrá a la luz el 20 de octubre y que interrumpe la ausencia de material original desde ‘A Bigger Bang’ (2005), también marca la primera producción sin el baterista y fundador del grupo Charlie Watts, que falleció en 2021 a los 80 años.

Tras un primer adelanto titulado ‘Angry’ y un anuncio que recorrió todo el mundo con la noticia de su vuelta a las producciones, The Rolling Stones se despacha con una nueva canción que trae la influencia gospel y el linaje de canciones como ‘You can’t always get what you want’ y ‘Shine a light’.

La composición cuenta con una poderosa performance vocal de Lady Gaga y con Stevie Wonder detrás de un Fender Rhodes, un sintetizador Moog y un piano.

Acerca de la grabación de este sencillo, Mick Jagger, el mítico vocalista de los Stones, hizo saber en un posteo en Intagran que: “¡Fue realmente divertido”.