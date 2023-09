El territorio Fun

sábado 30 de septiembre de 2023 | 1:00hs.

Las más pedidas

1 La Morocha -

Luck Ra; BM

2 Baby hello - Rauw

Alejandro; Bizarrap

3 El amor de mi vida -

María Becerra; Los

Ángeles Azules

4 Ojitos rojos - Grupo

Frontera; Ke Personajes

5 Dance the night -

Dua Lipa

6 Vagabundo - Manuel

Turizo; Yatra; Beéle

7 Salgo a bailar- Emilia;

FMK

8 Me enteré - Tiago PZK;

Tini Stoessel

9 Rauw Alejandro: Bzrp

Music Sessions, Vol. 56 -

Bizarrap; Rauw

Alejandro

10 Mentiras - Big One;

Rusherking; Ulises Bueno



Buster, el perro salchicha que juega al ring raje con su dueño y enterneció a TikTok

Buster es un perro salchicha que vive en La Plata y fue viral en TikTok al protagonizar un tierno video en el que juega al ring raje con su humano.

Al simpático salchicha le bastaron unos breves segundos para conquistar la plataforma con su divertida aventura urbana.

En las imágenes publicadas por el usuario Claudio Etchegaray, se lo ve al joven decir a su mascota en el momento en que lo pasea con una correa: ¡Buster! ¿Estás preparado para un ring raje? y tras enfocar la puerta de una casa lo alerta ¡corré, corré, corré!

El cachorro sale a la carrera junto a su amigo que ríe a carcajadas.

El pequeño Buster sumó fans en TikTok, que replicaron sus andanzas y le regalaron cariñosos mensajes como “Buster, el incondicional en las buenas y en las malas” y “¡qué ternura de amistad!



Samba de Amigo: Party Central estrena música para bailar al son de las maracas

Sega lanzó los nuevos K-Pop Music Pack y Sega Music Pack DLC (Contenido Descargable) para el videojuego Samba de Amigo: Party Central.

Desde la página de Nintendo se anunció el nuevo lanzamiento como una apuesta por los videojuegos con contenidos donde la música es la protagonista.

Así, se explicó que para “una experiencia inmersiva única, nada mejor que una banda sonora inolvidable que se combine con gráficos vibrantes que aseguren el movimiento y la diversión, podrás bailar o recorrer los niveles al ritmo de la música y originales atuendos”.

Samba de Amigo: Party Central es un videojuego de acción rítmica que invita a bailar al ritmo de las maracas.

Gia Morocho acompañada de Lucas Martínez.

Alejandro Haene y Oscar Jara.

Javier Alaluf con Viviana Carabio.

Karla Telöcken junto a Micaela Gacek.