Cooperativas Eléctricas se preparan de cara al verano 2023-2024

viernes 29 de septiembre de 2023 | 11:15hs.

Llega la temporada de verano y es sabido que siempre es un panorama complicado en las cooperativas de energía eléctrica para poder sostener el servicio debido a la alta demanda que existe en esa temporada. Es por ello, que este viernes se reunirán para analizar de qué manera seguir. Advierten que el 100 por ciento de lo recaudado va para la compra de energía y salarios.

Ángel Kusuka, presidente de la Federación de Cooperativas Eléctricas de Misiones, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 y comentó: “Es una reunión mensual en la que vamos a a informar la situación de cada una y cómo podemos seguir sosteniendo el servicio, entre otros temas que siempre tenemos que son institucionales. El aumento del costo de energía eléctrica es algo que lo venimos hablando con el Estado de la Provincia y el problema es que tenemos retrasos tarifarios y de alguna forma hay que hacer algún tipo de actualización”.

“Nosotros habíamos pedido acompañar la inflación porque de lo contrario se hace muy difícil sostener el servicio, estos últimos meses hubo pequeños incrementos para poder ayudarnos pero no acompañando inflación porque es más alta y justamente hoy nos reunimos para el análisis de cómo repercutió en las cooperativas”, acentuó.

Kusuka indicó que lo que más pesa a las cooperativas es la compra de energía y el tema de los salarios que consumen prácticamente el 100% de la recaudación, “es por ello que nos queda muy poco para comprar elementos para poder funcionar y esa es nuestra preocupación porque no podemos tener un mantenimiento preventivo, sino que estamos haciendo correctivos una vez que pasa algo. Con los ingresos que tenemos hay que ser muy cautos en lo que vamos haciendo, es difícil porque nosotros somos cooperativas donde tenemos socios y aparte de que manejamos las cooperativas, siempre pensamos en el usuario, sabemos que debería incrementarse mucho más la tarifa para poder resolver los inconvenientes, pero también pensamos en el asalariado”.

“Tratamos de ser los más cautos posibles y es una cosa que siempre venimos en diálogo con el Estado provincial para que haya siempre un equilibrio y buscando tomar las mejores decisiones con respecto a eso. Es muy difícil cuando se rompe algo porque son equipamientos caros y uno trata de tener reemplazos pero hay casos en los que no se puede tener, y a uno le preocupa y más de cara al verano que va a ser difícil”.

El presidente además agregó que los usuarios cuando corta la luz salen enojados porque pagan caro y no tienen el servicio pero en realidad no saben que no están pagando lo que realmente vale, “lo que pasa es que quedaron bajos los salarios pero si comparamos el tema tarifario y el tema de combustible, simplemente viendo a nuestros vecinos porqué se vienen para acá nos vamos a dar cuenta que nosotros estamos muy por debajo de los costos que deberían estar”. “No obstante, creo que venimos trabajando de todas formas bastante bien, cuidando muy bien los costos y con los pequeños movimientos tarifarios que se producen tratar de ir resolviendo estos inconvenientes para que lleguemos de la mejor manera. Creo que de todas formas hay que tener la mente positiva y trabajamos para eso y siempre ocupándonos para llegar de la mejor manera a cada estación del año para que el usuario tenga la energía disponible y de la mejor manera posible”, consideró.

Kusuka finalmente refirió que “se está trabajando en algunos sectores para mejorar la energía eléctrica pero las inversiones en línea de energía no son de un día para el otro, llevan tiempo y buenas derogaciones de dinero pero siempre estamos remarcando las necesidades que tenemos. Afortunadamente en Dos de Mayo los porcentajes de morosidad no se modificaron y más o menos andan en un 50-60% de la factura dentro de los 30 días, pero pero al mes siguiente pagan y porque si no hay pagos se tiene que hacer el corte y eso también obliga a que el usuario se ponga el día”.