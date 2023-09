Nuevos rumores indican que Gal Gadot volverá a Wonder Woman

jueves 28 de septiembre de 2023 | 6:00hs.

Un nuevo rumor indica que Gal Gadot podría regresar a ser Wonder Woman, pese a noticias contradictorias de los últimos meses.

A principios de este año, Gadot sorprendió al revelar que, hasta donde ella sabía, James Gunn y Peter Safran estaban planeando desarrollar una tercera película de Wonder Woman, “Tuve una reunión con Peter Safran y James Gunn, y ambos me dijeron que desarrollarían una tercera Mujer Maravilla conmigo”, dijo la estrella de Heart of Stone a USA Today. “Dijeron: ‘Estás en las mejores manos, no tienes nada de qué preocuparte’. El tiempo dirá.”

La actriz estaba lista para repetir el papel de Diana en una tercera película con la directora de WW84, Patty Jenkins, nuevamente al mando, pero la idea se enfrió y trascendió que Wonder Woman 3 no estaba en proceso.

Dado que el nuevo DCU se está desarrollando como un reinicio completo, se asumió que Gadot, junto con Henry Cavill y el resto del elenco original de “SnyderVerse”, serían reemplazados como sus respectivos personajes en el futuro. Sin embargo, según el scooper MyTimeToShineHello, parece cada vez más probable que James Gunn tenga la intención de elegir qué actores/personajes quiere mantener en la franquicia, y un nuevo rumor ahora afirma que, a pesar de las noticias que dicen lo contrario, la actriz regresará como Wonder Woman en el DCU en algún punto.