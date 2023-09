Cafiero: "No hay ningún tipo de hipótesis de conflicto con Paraguay"

miércoles 27 de septiembre de 2023 | 19:21hs.

El canciller Santiago Cafiero descartó hoy cualquier "hipótesis de conflicto con Paraguay", tras los entredichos con ese país por el cobro de peaje en la Hidrovía, y cuestionó el discurso sobre Malvinas que manifestó una de las postulantes de La Libertad Avanza.

"No hay ningún tipo de hipótesis de conflicto", aseguró Cafiero en una audiencia con la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara alta que se llevó a cabo esta tarde en el Salón Illia del Congreso de la Nación.

Además, reveló que hoy se realizó una reunión del Comité Intergubernamental de la Hidrovía Paraguay-Paraná (CIH), con la participación de delegaciones de los cinco países que lo integran (Argentina, Bolivia, Brasil, Uruguay y Paraguay) para empezar a resolver el cobro de peaje en esa vía de navegación que "fue muy positiva" y "desescaló el conflicto" con Asunción.

"Nos estamos poniendo de acuerdo con Paraguay en que esta tasa retributiva es necesaria", aseguró, para luego juzgar como "positiva" el acta-acuerdo alcanzado en la reunión "porque cortamos la posible escalada dialéctica sobre el tema y lo dejamos en un espacio técnico por sesenta días para repasar todas las obras que se están haciendo".

Cafiero defendió el cobro de tasas y, en ese sentido, argumentó que se hicieron obras en el río Paraná para facilitar la navegación durante las 24 horas desde Santa Fe hacia el norte y que, para solventar esas obras, se estableció un peaje con un "monto acorde para que los ciudadanos argentinos no tengan que pagar con sus impuestos el transporte de empresas privadas".

El ministro agregó que el costo anual del peaje es de 26 millones de dólares y lo calificó como "valores que, para un Estado, no son significativos".

"No hay discriminación, no nos apartamos de los tratados internacionales, no se impide la navegabilidad de ríos: es una tasa para pagar un servicio. Lo pagan las flotas de cualquier bandera, incluso las de bandera argentina", enfatizó.

El canciller se refirió además al incidente ocurrido en junio pasado a orillas de las islas Apipé del Río Paraná, donde efectivos de la Prefectura General Naval de Paraguay interceptaron a un grupo de pescadores correntinos en aguas de jurisdicción argentina.

Sobre ese punto, Cafiero evaluó que "está vinculado con una cuestión de delimitación pero que surgió a la luz a partir de un episodio de seguridad".

"En la zona hay dificultades que deben ser resueltas en el marco de protocolos que ya existen pero que deben ponerse de nuevo en funcionamiento y respetarse", indicó y evaluó que "el área de límites tiene un grado de complejidad que debemos atender".

Por otro lado, fustigó las declaraciones de Diana Mondino, candidata a diputada nacional por La Libertad Avanza y eventual canciller, en caso de que Javier Milei llegara a la Presidencia, quien se expresó a favor de "respetar" la supuesta "autoderminación" de los habitantes de las islas Malvinas, una postura sostenida por el Reino Unido.

"Aunque sea en un proceso electoral, si desde una fuerza política empiezan a levantar los argumentos británicos, perdemos todos", remarcó Cafiero, para luego enfatizar que "el argumento de la autoderminación de los pueblos que plantean los británicos debemos desarmarlo".

Para ello, evaluó que "la tarea diplomática de convencer a los demás es de perseverancia".

En otro orden, el jefe del Palacio San Martin reivindicó el ingreso de la Argentina a los Brics, el bloque de naciones y potencias emergentes que representa más del 42% de la población mundial, el 30% del territorio mundial, el 23% del PBI y el 18% del comercio mundial.

"¿Cuál sería el beneficio de no entrar? ¿Qué ganamos no entrando a un mecanismo que concentra el 30 por ciento del PBI global y que concentra un PBI más importante que el G7?", se preguntó y advirtió que "Argentina debe duplicar sus exportaciones en dos años, debe crecer".

"Amigos de todos, satélites de ninguno", reflexionó Cafiero, en una afirmación que provocó un cerrado aplauso de los senadores presentes en el Salón Arturo Illia.

Por último, el ministro también dio detalles de la actuación diplomática de la Argentina ante el conflicto con Chile por la decisión de la Armada trasandina de confeccionar un mapa que adjudica para ese país territorios de la plataforma continental argentina.

"Argentina rechazó el mapa. Luego, avanzó en las presentaciones en Naciones Unidas y nombramos a nuestro representante ante la Comisión de Límites. Desde hace un año le pedimos al gobierno de Chile que designe a su funcionario y no lo hace", describió.

Finalmente, precisó que se le pidió "a los hermanos chilenos que se avengan al Tratado de Paz de 1984 porque ahí hay mecanismos para resolver este tipo de conflictos" y señaló: "no hemos tenido respuestas de parte de Chile".