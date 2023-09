Círculos médicos piden que las obras sociales sean las que paguen más

miércoles 27 de septiembre de 2023 | 6:07hs.

Debido al contexto económico que atraviesa el país, 30 asociaciones que nuclean a médicos de distintas especialidades plantearon la necesidad de comenzar a cobrar un plus o bono adicional no reintegrable por las consultas médicas. En este marco, ayer se reunieron los Círculos Médicos Zona Sur, Centro y Alto Paraná de Misiones que conforman la Federación Médica de Misiones y emitieron un comunicado en el que expresaron: “Instamos a las autoridades y a las entidades financiadoras y prestadoras de salud a actualizar con prontitud y equidad los honorarios médicos”.

El Colegio Médico de Misiones ha fijado la consulta ética en $7.100, con actualizaciones periódicas. “Dicho monto ya fue solicitado a las obras sociales y las prepagas para que sea abonado a partir del mes de octubre 2023”.

Sin embargo reconocen que “existe una amplia gama de prestaciones médicas y que también deben ser actualizadas”.

En este contexto, el médico radiólogo Ubaldo Astrada, presidente del Círculo Médico Zona Sur, con respecto a la situación actual de los honorarios médicos aclaró que “las sociedades están defendiendo los honorarios de sus asociados, pero los convenios prestacionales con las obras sociales y prepagas lo tienen los círculos. Y vamos a comenzar de cero a discutir para ver hasta dónde se puede llegar porque los aranceles están muy desfasados, los insumos dolarizados y algunos no se pueden importar, pero vamos a insistir en que los valores lo paguen ellos, no los afiliados”.

“Lo que pasa es que se disparó todo hace unos meses y esos convenios que teníamos, esos pequeños porcentajes que todos los meses íbamos teniendo, directamente se fueron abajo con la inflación de entre el 10 y 12 por ciento”, agregó en diálogo con Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7.

En tanto, Jorge Abián Achón, presidente de la Sociedad Argentina de Pediatría filial Misiones, indicó: “Nos hemos visto a salir mediante un comunicado reconociendo que los montos de los honorarios profesionales y los sueldos son bajísimos, pero nosotros no podemos adherir a un bono, porque es complementario no reintegrable por el cual en muchas circunstancias no se emite una factura”.

“Lo que nosotros estamos instando es a que todas las sociedades científicas hagan el reclamo, la SAP ya hizo la denuncia ante la Superintendencia de Salud, que es la que regula a negociar directamente con las obras sociales y las prepagas. Es bajísimo el monto que se percibe por consulta, es una vergüenza y el bono compensa hasta llegar a los 6 mil pesos, entonces no adherimos porque pensamos que la negociación se tiene que dar en otras instancias”, añadió.

Asimismo, Abián Achón compartió a El Territorio los montos que pagan las obras sociales para cubrir los honorarios por consulta de los médicos. Hay prestatarias que pagan 2.000 pesos la consulta y las que más abonan llegan a 4.000 pesos. En muchos casos, son importes que no se actualizan desde los primeros meses del año.

Cobro de plus

Respecto del cobro de plus, lo cierto es que más allá de la decisión de las entidades médicas, el cobro extra es una realidad de larga data a nivel nacional y local. De hecho, en Posadas actualmente los cobros alcanzan hasta 10 mil pesos la consulta en el caso de odontología -además de la orden emitida por la obra social o prepaga- y 1.000 pesos si se trata de oftalmología. Los precios varían de acuerdo a la especialidad, en tanto en el sector privado es moneda corriente el cobro de un adicional a los pacientes con obra social o prepaga.

La inflación acentuó la crisis también en el sector de la salud. Como consecuencia hay profesionales que optan por no trabajar más con obras sociales o prepagas y la consulta se debe abonar de manera particular. Quienes sí siguen prestando el servicio piden a cambio el pago de un plus, que no es legal, pero se naturalizó.

Honorarios fijados

Por resolución G 071/2023 de este mes, el Colegio Médico de Misiones actualizó los importes de la consulta médica, tanto diurna como nocturna y las guardias médicas. No obstante, si bien es un honorario ético sugerido por la entidad colegiada, las obras sociales están lejos de cumplir con esas cifras, según aducen desde el Colegio.

Según los nuevos montos, la consulta diurna cuesta ahora 7.100 pesos y la nocturna 9.650 pesos; consulta a domicilio, diurna 10.900 pesos y nocturna 11.900 pesos; consulta a especialista, 10.100 pesos durante el día y 11.900 pesos durante la noche. Asimismo, la consulta a domicilio diurna del especialista asciende a 13.900 pesos y la nocturna a 14.700 pesos. El servicio de guardia de 24 horas, en tanto, tiene un valor de 127.700 pesos.

“Las obras sociales abonan menos de la mitad del valor que nosotros fijamos. No sólo pagan menos de la mitad, sino que lo hacen cada tres meses, cuatro meses, seis meses; a veces se les suspende el servicio (a las obras sociales). Cada uno tiene un valor diferente, sin embargo las prepagas siguen subiendo sus precios. Nosotros sufrimos un destrato por las obras sociales”, sostuvo en una entrevista reciente con este medio el presidente del Colegio de Médicos, Luis Flores, y aseveró: “Prácticamente ninguna se acerca a los valores que nosotros consideramos justos”.



Herrera Ahuad criticó al sector privado de salud

En el comunicado emitido ayer la Federación Médica de Misiones reconoció que “el honorario médico se ha deteriorado significativamente debido a una gestión inapropiada por parte del Estado y de los financiadores; los médicos se encuentran trabajando con honorarios indignos, junto a una carga laboral y de responsabilidad cada vez más creciente”.

Ante esto, el gobernador Oscar Herrera Ahuad salió al cruce en su cuenta de Twitter donde expresó: “Ese ‘Estado de gestión inapropiada’ en tiempos difíciles de pandemia fue el que salió con fondos millonarios al rescate de clínicas y sanatorios de Misiones para que no se cerraran ni despidan al personal de salud y que los médicos sigan trabajando”.

Por su parte, Ubaldo Astrada, presidente del Círculo Médico Zona Sur en diálogo con El Territorio aclaró que hubo un malentendido y en el comunicado “nos referimos a la falta de gestión del Estado nacional que es quien regula a las obras sociales y la medicina prepaga”.



En cifras

$9.650

Entre los nuevos montos fijados por el Colegio médico de Misiones, se fijó la consulta diurna en 7.100 pesos y la nocturna 9.650 pesos.